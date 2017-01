Toño la lía pardísima al despedirse de Tutto: "¡Tío, que me has colado lo de Miami"!

"Para mí esto ha sido un máster"

Toño Sanchís ha sido recibido por toda su familia en el plató de 'GH VIP' tras su expulsión. Después de abrazar y besar a su mujer, Lorena, le ha dicho a Jordi que se lo esperaba. "Yo sí esperaba salir esta noche. Lo fácil era nominarme, aunque hay cosas que no he entendido", ha asegurado. "Pero estoy muy agusto, para mí esto ha sido un máster. Me lo habían contado pero la realidad supera a la ficción", ha afirmado tras asegurar que no le había afectado que sus compañeros no le apoyaran en su nominación. Además, le ha preguntado a Jordi muy interesado por la audiencia del programa.

El hermano de Toño: "Ha sido una cacería"

"La sombra alargada y maquiavélica ha llegado hasta la casa de Guadalix", ha asegurado el hermano de Toño tras conocer que era el primer expulsado de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP'. "Ha sido una cacería dentro y fuera de la casa", ha afirmado todavía sin dar crédito ante la salida del famoso representante que se enfrentaba en la nominación a Elettra Lamborgini, poco conocida en España, y sobre todo a Tutto Durán, el falso famoso de Guadalix. Los padres y la mujer de Toño han afirmado que le han visto hace un buen concurso.

Toño se explaya contra Belén Esteban

Durante la entrevista con Jordi González, Toño ha concocido los porcentajes de su expulsión (más del 75%) y cuando Jordi González le preguntó por los 'espartoños', Toño arremetió duramente contra "el programa de la tarde" ('Sálvame') y contra Belén Esteban. "Sé el machaque que se me habrá hecho desde ese programa pero es que me da igual, yo a esa gente ni la veo. Esa persona (Belén esteban) me suda un pie, me es indiferente, afortunadamente en mi vida la tengo tachada. No he hablado de ella en la casa, no voy a hablar aquí... Yo donde hablaré será en un juzgado y donde la pondré firme será en un juzgado", decía el representante visiblemente enfadado.

La llegada de Terelu a la casa

Durante la entrevista, Jordi González le ha dicho a Toño que seguro que creía que un grupo de gente fuera de la casa se estaba organizando y que le apoyaría. "Yo era consciente de que era muy difícil porque hay unos elementos que tienen un altavoz de cuatro horas diarias que manipulan", ha afirmado el representante. "A mí la entrada de Terelu me tocó mucho, porque le tengo mucho respeto y sabía que si hablaba la iba a perjudicar" ha continuado recordando los días que compartieron techo en Guadalix. "O le han pagado muy bien o la han amenazado con algo", ha afirmado el exrepresentante de Terelu. "No fue duro vivir con ella pero pensaba que los demás vendrían detrás".

El momento en que se entera de las críticas de Tutto

“Estoy tanteando a Toño porque no me fio”, “tiene algo que no es verdad”, "Toño me está utilizando a mí desde que entré, nos quiere llevar solo para salvarse a él", estos son solo algunos de los comentarios que Tutto hizo en el confesionario sobre Sanchís y que él ha escuchado. Tras esto, el ahora exconcursante no se ha escandalizado ni se ha sentido traicionado, sino que ha comentado que ahora quiere más todavía a Tutto. También ha explicado que cuando él entró en la casa sabía que “los necesitaba” porque le iban a “caer collejas", por lo que para él, Tutto y compañía eran parte de su estrategia.