Toño llora a mares: "Me voy a casa con mi mujer a darle muchos besos"

El representante ha podido ver el vídeo de las nominaciones y ha escuchado atentamente las explicaciones de sus compañeros mientras le puntuaban. Después de saber lo que todos opinan de él, Toño Sanchís ha asegurado que no se ha llevado una decepción porque solo le dolería que Tutto o Alejandro le huebieran nominado. "No pasa nada, me voy a casa con mi mujer a darle muchos besos", ha dicho antes de romper a llorar y salir corriendo hasta la grada para besar a Lorena.