Toño, de su paso por 'Gran Hermano VIP': "Para mí esto ha sido un máster"

Toño Sanchís ha sido recibido por toda su familia en el plató de 'GH VIP' tras su expulsión. Después de abrazar y besar a su mujer, Lorena, le ha dicho a Jordi que se lo esperaba. "Yo sí esperaba salir esta noche. Lo fácil era nominarme, aunque hay cosas que no he entendido", ha asegurado. "Pero estoy muy agusto, para mí esto ha sido un máster. Me lo habían contado pero la realidad supera a la ficción", ha afirmado tras asegurar que no le había afectado que sus compañeros no le apoyaran en su nominación. Además, le ha preguntado a Jordi muy interesado por la audiencia del programa.