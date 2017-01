Tutto, Emma y Alonso, nuevos nominados en 'Gran Hermano VIP 5'

Y además... Llama y vota para elegir al expulsado

Emma: Con tres nomino a Tutto porque como se puede salvar, se me ha ocurrido nominarle porque sé que no le va a pasar nada. Con dos a marco, porque hay que nominar a alguien y si lo nomino a él no nomino a Alyson o a otra persona. Con uno a Sergio, por lo mismo, porque pienso en nominar a otra persona y no quiero, por eso le nomino a él.

Daniela: Con tres a Alejandro, por una conversación que tuvimos el otro día cuando estaba Elettra estaba haciendo sus alegatos y en la que me demostró que trama, vi que tiene su juego, básicamente por eso, porque hay un doble juego y una doble moral en lo que hace y lo que dice. Con dos puntos a Alonso, porque esta semana ya empiezo a ver que nos cuesta a todos abrirnos los unos con los otros y él, concretamente, se encierra mucho en sí mismo y me hace difícil un acercamiento más íntimo. Con un punto, como sigo sin querer nominar a Tutto por unas razones desconocidas y extrañas, voy a nominar a Emma, porque esta semana, aunque hemos estado mejor, hemos estado más distantes, y porque ella es más lenta y yo más rápida y en eso chocamos un poco.

Alyson: Odio esto, pero lo voy a hacer como me sale. A Alejandro le doy tres puntos, porque tengo que nominar a alguien y es con quien menos tengo en común, le tengo mucho cariño, pero no es un amigo, aunque me llevo bien y es superdivertido, pero me llevo mejor con otros. Con dos puntos, a Emma, soy idiota por cómo voy a nominar, pero porque tampoco somos amigas. Y me gustaría nominar a Elettra, pero voy a intentar solucionar nuestra situación, así que con un punto estoy entre Sergio e Irma, pero nomino a Irma porque me llevo mejor con Sergio.

Irma: Con tres puntos nomino a alguien que tiene un privilegio infinitamente mejor que el mío de la semana pasada, entonces nomino con tres a Tutto, porque no quiero que salga y lo hago con mucha alegría y tranquilidad porque puede salvarse, tiene ese privilegio y prefiero darle los tres puntos a él. Con dos puntos a Alejandro, porque desde que comenzó el concurso ha participado y ha sido cómplice de risas y bromas sobre el resto de habitantes de la casa y me ha parecido mal. Con un punto, con gran dolor de mi corazón, a Alonso porque esta semana ha tenido una reacción que no entendí, no me la esperaba y no me gustó.

Alonso: Esta es la parte de ‘GH VIP’ que más me gusta, las nominaciones. Con tres a quien, provisionalmente, y espero tener que rectificar, voy a denominar ‘el topo’, Emma Ozores. Con dos puntos Ivonne, lo tengo clarísimo, van tres veces que va de un lado para otro, según el ascua que más calor le da. Con uno a Marco, no tengo nada en contra de él, pero tengo mucho a favor de quien creo que es su máximo rival, que es nuestro ‘made in Spain’, denominación de origen Valladolid.

Elettra: Con tres a Alejandro, porque me he equivocado con él, lo respetaba mucho, pero me ha decepcionado. Con dos puntos, a Alonso, porque él también me ha decepcionado mucho y fue toda la semana cariñoso pero al final las cosas que me decía no eran así. Con un punto Tutto, porque no tengo conexión con él como la tenía la semana pasada y porque no veo esfuerzo por su parte de hablar de su vida, no le importa hablar con nosotros.

Tutto: Con tres puntos, esta semana, voy a nominar a Daniela, porque tuvo una falta de respeto hacia Alejandro delante de todo el público, diciendo que no le servía para nada la campaña cuando se había salvado. Con dos puntos voy a nominar a Ivonne, porque aunque hemos tenido un acercamiento, sigo teniendo poco feeling y me gustaría seguir conociéndola un poco más. Con uno, a Sergio, porque no me gustó la visión que tiene de mí, dice que me aislado en un rincón, aislado y componiendo.

Alejandro: Con tres puntos quiero nominar a Rafaella Carrà, Daniela, porque me parece una persona muy calculadora, pienso que lo tiene todo medido, pienso sinceramente que no hace falta ir delatando en alto defectos que tenemos todos. Con dos a Elettra, Gina, porque pienso que no ha administrado bien su nominación, nos llamó falsos a todos sin ningún sentido, todos tenemos que nominar, no tengo nada contra nadie de forma personal y ella se lo tomó demasiado mal. Con un punto, a Marco, creo que no tengo nada personal con nadie, hay que nominar, simplemente porque lo veo un profesional de los realities y no juega la misma liga que los demás, como yo, que estoy aquí que no sé de qué va todo esto.

Aless: Con tres puntos nomino a Tutto, porque creo que todavía no se abre del todo y no muestra cómo es. Con dos puntos a Alonso, por algunas reacciones que tiene a veces, aunque me cae superbién. Y con uno a Alejandro porque es al que menos conozco del resto de compañeros.

Sergio: Con tres puntos voy a nominar a Irma, porque además de que pienso que es la más fuerte de la casa, pienso que esta semana ha estado distante y tirante conmigo. Con dos a Alejandro, porque cuando pensaba que estaba nominado hizo campaña de acercamiento pero al saber que no, volvió a su rutina de estar separado y solo estar con algunas personas. Con un punto, y esta es la decisión más difícil, estaba entre varias personas, pero he decidido dárselo a Alonso porque a veces parece que no está bien en la casa.

Ivonne: Con tres nomino a Tutto, porque se puede salvar, me gusta su rollo, ahora se ha abierto un poco más, pero como se puede salvar, tres para él. Con dos a Alonso, porque está muy cambiado desde una conversación que tuvimos todos hace dos días, está distante y no ha querido hablar. Con uno, a Alejandro, porque tengo más contacto con el resto, ahora empiezo a tener con él, pero por descarte.

Marco: Lo primero que quiero dejar claro es que no me gustan los estrategas maquiavélicos y mi estrategia o filosofía en este concurso es, cuando se habla de nominaciones, intentar seguir lo más lejos posible con las personas que conmigo se muestran verdaderas y transparentes. Entonces, con tres puntos voy a nominar a Alejandro, que creo que es buena persona, excelente profesional pero fue influenciado por la estrategia de Toño y ojalá después de su salida desarrolle su día a día de una manera diferente y más transparente. Con dos, a otro que según yo es estratega cuando se habla de nominaciones, Alonso, que lo dijo claramente, que no mira la cara a nadie a la hora de nominar y que va a nominar según quien sea para él más fuerte o más débil, que no sé, a estas alturas, como se demostró hoy con la expulsión de Toño, es un poco ridículo. Con un punto, esta nominación me duele muchísimo, y lamentablemente por descarte tengo que nominar a Emma, es la persona con la que tengo dificultades a la hora de tener una conversación, pero solo por eso, es muy cariñosa conmigo, pero aún no entablamos mucha conversación.

Tutto utiliza su poder de salvación

"Mi corazón dice que se salva Alejandro, porque se lo merece más, me está ayudando a mí y a mi familia", ha dicho en el confesionario. Por lo tanto, al no estar nominado Alejandro, la lista definitiva de nominados queda con el propio Tutto, Alonso y Emma Ozores en la palestra.