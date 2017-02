Alejandro, a Marco: "En mi blog escribo lo que me sale de los huevos"

Con mucha tranquilidad, Marco le ha preguntado a Alejandro qué pensaba de él y el VIP ha tenido claro que había leído algo que él había escrito de forma privada en su blog. Marco ha intentado no desvelar la verdad, pero Alejandro se ha ofendido muchísimo y no ha admitido que le llamaran “falso” porque sabía que alguien había estado leyendo sus palabras. Lo que ha comenzado como una conversación tranquila, ha terminado con toda la casa dando gritos y con Alejandro a punto del parraque. El compositor tiene claro que él puede escribir en su blog lo que le dé la gana y que ellos no tienen ningún derecho a cotillear sus cosas, pero a Elettra y Marco les daba igual que el blog fuera privado o no porque había cosas muy, muy feas sobre ellos.