Aless recuerda el turbulento pasado de Aída Nízar en 'Crónicas Marcianas'

En mitad de una intensa discusión, Aless Gibaja se ha atrevido a recordarle a Aída el motivo por el que tuvo que abandonar su participación en el mítico programa ‘Crónicas Marcianas’ y no le ha salido gratis. Aída Nízar ha intentado no responderle en el momento, pero en el momento que le ha pillado solo, le ha dejado las cosas claras. Ella es consciente de que no puede borrar su pasado, “Yo ya entré aquí cómo las reses, marcada”, pero también que todo el mundo que ha hablado de su pasado ha terminado en los juzgados y pagando mucho dinero, por lo que le ha advertido a Aless que se olvide de lo que pasó hace años y que no se le pase por la cabeza hablar de sus supuestos trabajos anteriores.