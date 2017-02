Sergio, Daniela, Emma, Irma, Ivonne y Elettra, nominados semanales

Alyson poseedora del privilegio en las nominaciones, que consistía en una nominación directa, decidió colocar en la palestra, tras conocer que no podía nominar a Aída, a Sergio. La americana piensa que con el porcentaje tan bajo en la última expulsión, el concejal no corre peligro.

Irma: Tres puntos para Daniela porque esta semana ha tenido algún cambio de humor y ha contestado regular. Con dos a mi Emma porque está demostrado que la gente no quiere que se vaya. Y Con uno a Elettra porque también se ha salvado en varias ocasiones.

Elettra: Con tres puntos a Ivonne no me ha gustado su manera de ser esta semana, ni si, ni no sin decir lo que piensa de verdad. Con dos a Irma porque esta semana me ha parecido rara en algunas cosas. Y con uno a Marco por descarte.

Daniela: Con tres puntos a Irma porque también veo cosas que no tienen mucha lógica. Con dos a Aly porque esta semana me he llevado una decepción y ahora la que no confío en ella soy yo. Y uno a Ivonne porque no se ha querido mojar en algunos temas

Sergio: Con tres puntos para Elettra porque me gustaría aclarar la situación después de la última discusión. Con dos a Irma me he sentido un poco defraudado esta semana con algún detalle que ha tenido hacia mí o eso es por lo menos lo que he sentido. Y con uno a Alyson aunque no pensaba en nominarla porque hemos mejorado la relación.

Ivonne: Con tres puntos a Elettra porque si es verdad que me he distanciado esta semana un poco. Con dos a Daniela, por devolvérselos básicamente, bueno y por el problema que tuvimos en la radio. Y con un punto a Emma porque la salva al público.

Marco: Con tres puntos a Irma por descarte y con dos a Emma por lo mismo. Y con uno, no tenía pensado, pero Elettra me lo ha puesto muy fácil así que se lo devuelvo.

Emma: Con tres a Marco porque no creo que vaya a salir. Con dos a Irma por lo mismo que me ha dicho ella y además ella va a salir directamente. Y con uno a Ivonne porque creo que no va a salir.