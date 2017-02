La broma entre Marco y Alyson que 'le puede salir cara' con Aylén

La amistad entre Marco y Alyson sigue provocando dolores de cabeza a la novia de éste. Si en el último 'DBT' volvió a manifestar su malestar con respecto a esta relación, lo ocurrido esta tarde podría no hacerle demasiada gracia. Un inocente gesto que podría no tener importancia pero quizás sí para Aylén.

El sol ha llegado a Guadalix y los concursantes han llevado a cabo un clásico en 'GH': tomar el sol. Ivonne, Sergio, Marco y Alyson han salido a la terraza y se han tumbado para broncear su piel. Entre conversaciones, Marco ha vuelto a demostrar sus dotes como cantante y ha empezado a entonar sin preveer que eso podría causar algo en su compañera de convivencia.

Alyson, haciendo honor a su buen humor, ha bromeado con la capacidad vocal del italiano y ha exclamado un "por favor, se me está saliendo el pezón. Un poquito de por favor, Marco". Un comentario que no habría tenido más trascendencia de no haber sido por el gesto que estaba a punto de llevar a cabo él.

Alyson estaba tumbada boca abajo y no le estaba mirando en ese momento. Por ello Marco ha acercado su dedo hasta la axila de la americana para asustarla con cosquillas. Rápidamente, ella se ha incorporado bruscamente para luego volverse a tumbar, mientras tanto Marco continuaba cantando.

Un inocente gesto que podría pasar sin más repercusión por Guadalix. Pero bien es sabido por los espectadores que Aylén, la novia del concursante, es bastante celosa (según sus propias palabras) y esto podría ser un motivo más de enfado para la argentina.