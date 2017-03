Alyson, sobre Marco Ferri y Aylén Milla: “Es una relación aburrida”

El consejo de la motivadora profesional Aída Nízar sobre la relación para muchos aburrida de Aylén y Marco es tomar caminos paralelos. La concursante cree que su relación sentimental es una relación toxica pero aun así ha intentado que Aylén no tirara la toalla y siguiera luchando por el amor de Marco, y le ha aconsejado que se subiera a un tacón y empezara a lucir su mejor de las sonrisas. Unos consejos que a Alyson no le han hecho ninguna gracia porque a ella no le gusta ver a Marco metido en una situación tan tenso y de mal rollo con la que se supone que es el amor de su vida.