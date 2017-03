Alyson le explica a Marco por qué le nominó y Aylén "se acelera"

"Mi intención no era que salieras nominado", han sido los motivos que Alyson le ha dado a Marco tras su nominación del pasado jueves, algo que cayó como un jarro de agua fría en el italiano. La americana considera que ya no tienen la misma amistad que antes pero estas explicaciones no le sirven a Marco. Mientras tanto, Aylén parece más enojada, cree que Alyson está jugando mal y no puede evitar callarse lo que ella considera una traición: "No te quiere como amigo", sentencia la argentina a su novio.