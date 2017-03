Ivonne Reyes, de Sergio: "Hemos hablado mucho y no nos hemos separado"

Ivonne Reyes se ha sometido al tercer grado durante el debate de 'Gran Hermano VIP'. La séptima expulsada ha comentado tras ver un vídeo en el que Elettra le criticaba, que no se puede sentir ofendida por ningún insulto que le haya dedicado porque no siente que sea como ella le ha definido. Además, Kiko Matamoros le ha piropeado diciéndola que entre el cuerpo y la cabeza de Elettra y el de Ivonne, prefiere a la venezolana sin pensárselo. En ese momento, Ivonne ha cortado al colaborado de 'Sálvame' y le ha dicho que ella seguirá haciendo desnudos si la llaman porque "puede y quiere". Sobre su nuevo amor, Sergio, ha comentado que no se ha separado de él desde que ha salido de la casa y le ha pedido perdón por lo que haya dicho en la casa que le haya podido herir porque lo hizo para protegerse.