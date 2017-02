Irma, de Emma: "Me doy cuenta de que no nos conocemos tanto como creía”

Emma Ozores ha revolucionado la cocina de 'Gran Hermano VIP' intentando hacer una infusión en una sartén. Irma Soriano, como buena amiga suya, ha cogido un cazo para que hirviese mejor el agua y le ha tirado el de la sartén. A pesar de que Emma ha intentado impedírselo, no lo ha conseguido, y la actriz le ha dado un golpecito en un brazo a Irma. Ella muy ofendida le ha preguntado que por qué lo había hecho y Emma le ha contestado "me caes mal, muy mal". Irma ha acudido corriendo al confesionario y mientras contaba lo sucedido se ha echado a llorar: "no ha sido un golpe fuerte, pero no ha sido como cuando bromeamos en otras ocasiona. Ahí me he dado cuenta de que se ha alejado y su cabeza está en otro lugar, ausente, sumida en sus pensamientos"