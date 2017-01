¡Grande, Bustamante! Sorprende mucho a Tutto y lanza un zasca a Alejandro Abad

David Bustamante ha visitado la casa de Guadalix para actuar como padrino en la prueba musical de esta semana. Al llegar, ha saludado a Tutto Duran con toda la naturalidad como si fueran viejos amigos y el falso famoso se ha quedado flipando. Después, se ha dirigido a Alejandro Abad con todo su humor y le ha dicho: “Pero con esto no te me vayas a cabrear, ¿eh?, que después de la canción sigamos siendo todos amigos”, a lo que el productor musical ha respondido con grandes risas.

Tutto, sorprendido y halagado

David Bustamante ha llegado a la casa como padrino de la nueva prueba semanal haciendo gala del humor que le caractariza. Al entrar, ha saludado a todos los concursantes y muy especialmente a Tutto, algo con lo que el concursante ha alucinado (y se ha sentido muy halagado) ya que no se esperaba tanta efusividad por parte del cantante. Bustamante les ha dicho a los demás habitantes de la casa que lo había conocido en Miami e incluso que había hecho de anfitrión a él y a su mujer Paula. "Hace las mejores papas arrugás y el mejor mojo picón del mundo", ha afirmado con todo su aplomo.

Haciendo alusión a los viejos tiempos con Alejandro

Esta semana, los concursantes de 'Gran Hermano VIP 5' tienen que hacer una canción de la nada para superar la prueba semanal. David Bustamante ha aprovechado la ocasión para lanzar una pullita a Alejandro Abad, con quien tienen un conflicto los exconcursantes de 'OT 1' a causa de los derechos del tema que compusieron en aquel concurso. “Pero con esto no te me vayas a cabrear, ¿eh?, que después de la canción sigamos siendo todos amigos”, ha bromeado el cantante, a lo que el productor musical ha respondido con risas y buen humor.



Tutto escucha su primer single

El concursante anónimo Tutto Duran ha podido escuchar por primera vez su canción profesional momentos antes del principio de la gala. Así, ha visto como se cumplía el sueño que llevaba mucho tiempo esperando y por lo que ha trabajado muy duro. 'Gran Hermano VIP' ha producido el primer tema de Tutto y él sólo ha tenido buenas palabras para el trabajo que han hecho, su primer single oficial, que ha escuchado atentamente: " Está más comercial y la estructura no es como yo la tenía en la cabeza. Está bonita la canción", ha asegurado y se ha mostrado agradecido por haber podido colaborar con otro gran artista en este trabajo.

Los concursantes dan el cante

Cuando Bustamante se ha despedido, los concursante han comenzado a preparar la prueba del tema musical. Tutto y Alejandro, responsables de la prueba, han hecho un casting para ver el nivel de los concursantes, que han tenido que pasar ante el micrófono para demostrar sus dotes como cantantes. Cuando llegó el turno para Daniela, Elettra y Aless, el influencer ha confesado que a él lo que mejor se le da es el 'playback', por eso piensa que lo mejor sería que él hiciera voces sexys como 'around the world'. Pese a ello, Aless no se ha cortado y lo ha dado todo en su casting.