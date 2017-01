Daniela, de Elettra: "No estoy buscando algo desesperadamente, poco a poco"

El ‘juego’ entre Elettra y Daniela avanza peligrosamente aunque parece que las dos tienen muy claro lo que quieren. “Elettra es como un microondas, calienta pero no cocina”, bromeaba Aless viendo a las dos chicas retozándose en el sofá. “No estoy buscando algo desesperadamente. No sé si me enamoraré, creo que está bien así, poco a poco”, aseguraba Daniela en el confesionario junto a Gibaja.