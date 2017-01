Aless y Daniela empiezan a distanciarse de Elettra: "Le voy a decir que es una falsa"

"¿Estás ‘power’? yo sí, salvo por una cosita. Antes le dije a Elettra que se tapase porque estaba desnuda y se ha enfadado”, le contaba Aless a Irma. El influencer seguía con la mosca detrás de la oreja, iba aumentando su cabreo y le contaba la misma historia a Daniela. “Se lo voy a decir: eres una falsa porque ahora estás detrás de Aly cuando la insultas. Ahora vas a hablar con ella porque te has enfadado con lo que te he dicho”, le decía Aless. “Yo siempre digo que con Elettra muy bien pero tampoco soy un muñeco. Jugar vale, pero no estoy enamorada”, aseguraba Daniela en el confesionario.