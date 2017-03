Aída estalla contra Marco: "No me trates como a Aylén porque eres un machista"

Marco pidió muy educadamente a Aída y Daniela que bajaran la voz que estaba intentando dormir, algo que le sentó muy mal a la repescada que arremetió duramente contra el italiano y su pareja Aylén. “No voy a permitir que te vuelvas a meter con las personas que me han amado. Yo hablo de la pareja tóxica que veo aquí y si no tengo pareja es porque no quiero. No me trates como tratas a Aylén porque eres un machista, dicho por tu propia novia”, le espetaba Aída.