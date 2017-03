Aída, al despedirse de Daniela: "Haz una cosa por mí, gana este concurso"

Aída, la nueva expulsada de 'Gran Hermano VIP', sólo ha querido despedirse de su amiga Daniela: "Solamente me interesa hablar con la ganadora de 'Gran Hermano VIP", ha afirmado cuando Jordi le dio la posibilidad de despedirse de sus compañeros de la casa. Después del encontronazo que habían tenido la noche anterior, quiso hacer las paces con Daniela, a la que ella siempre llama Alexandra: "Te pido disculpas por lo estricta que soy, pero eso me acerca a personas como tú", le ha dicho conciliadora. "Eres sensacional y te necesito como amiga". Pero también le ha querido advertir contra los demás habitantes de la casa. "No te fíes de nadie, en todo lo que yo visualizaba me he quedado corta".