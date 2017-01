Aless advierte a Marco: "Ten cuidado con los 'jueguitos' con Aly porque creo le gustas"

“Tú ten cuidado con esos ‘jueguitos”, le soltaba Aless a Marco cuando se cruzaban en el jardín. “ Los ‘jueguitos’ con Aly porque yo creo que le gustas”, aclaraba para sorpresa del italiano.

“A veces parece que me odia, a veces parece que nos llevamos muy bien tipo amigos, a veces me suelta cosas que no sé si me las dice en broma o me las dice de verdad…”, intentaba explicarse Marco sin salir de su asombro. “L o que me da miedo es que fuera se pueda ver de otra manera”, continuaba Aless.

“No se puede ver de otra manera porque en ningún momento la hice entender que mi relación con ella pudiera ir más allá de una amistad, nunca. Yo solo estoy enamorado de mi chica, no puedo comparar”, zanjaba Marco muy convencido de sus sentimientos.