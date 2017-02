Alonso y Angélica, un reencuentro de película

“Estoy orgullosa de ti”, “¿cómo puedes ser tan guapa?”, “tienes que estar tranquilo”, “te quiero” y un beso de esos que hacen que el amor se note hasta en el aire. Así ha sido el emotivo reencuentro de Alonso Caparrós con su amada esposa. Sin embargo, Angélica no era la única que le estaba esperando y Jordi tenía muchas cosas que preguntarle. “Las circunstancias, tanto como mi manera de ser no coinciden, yo soy solitario, me gusta estar en casa, soy rápido, me cuesta no decir las cosas…”, así ha definido Alonso la barrera que ha tenido para encontrar puntos en común con sus compañeros. No puede asegurar que no se lleve ningún amigo de la casa, pero sí tiene claro que hubiera pagado caro haber llegado más lejos en el concurso: “No estaba cómodo”.