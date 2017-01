Irma Soriano, una comunicadora nata en la casa de 'Gran Hermano VIP'

Adicta a la radio, a la televisión, comunicadora nata y 'chica Hermida'. Irma Soriano llega a la casa de 'Gran Hermano VIP 5' dispuesta a vivir la experiencia de compartir junto a sus compañeros este "espectáculo alucinante" y aprender a vivir sin radio. ¿Su gran defecto? No saber decir que 'no'. "A mí todo me viene bien", declara.