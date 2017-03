Ivonne: “Yo me puse una coraza pero Sergio me la quitó el día se San Valentín”

Tras ser expulsada de ‘Gran Hermano VIP’, Ivonne ha acudido al plató para aclarar todas las dudas que ha planteado su relación con Sergio dentro de la casa. “Yo doy por hecho que Sergio está pillado por ti”, le ha dicho Jordi González, y ella le ha explicado cómo se fraguó este romance. “Yo me había puesto una coraza”, ha explicado la venezolana, “pero Sergio me la quitó el día de San Valentín”. “Yo ni quería ni buscaba una relación”, ha asegurado, “pero me gusta este chico de 26 años”. Alejandro Abad, que siempre dudó de que ese affaire no fuera un paripé, ha intervenido en la entrevista de Jordi, pero Ivonne se ha mantenido firme al reiterar que vive esta relación con mucha ilusión.