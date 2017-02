El surrealista 'parto' de Sergio y una falsa alarma "por gases"

Sergio finge como puede unos dolores entre risas mientras Aless intenta controlar sus ficticias contracciones. Y es que el concejal bromeaba horas antes sobre su posible alumbramiento a raíz de la tensión que vive la casa los últimos días: "Me duele hasta la cabeza... Creo que me voy a poner de parto".Una vez en la sala habilitada, Aless le ha comentado que estaba hinchado de verdad. "Claro, me he pegado un atracón antes...".

"¿Ve algo, doctor?", le pregunta Daniela a Aless, que también asistió al parto de Irma. "No veo a su marido que sufra, pero su cara me suena", era la respuesta del influencer. "Sí, es que acabo de tener un hijo hace un rato, señor", contestaba Daniela. Pero se ve que Sergio no estaba sufriendo demasiado y el doctor Gibaja ha determinado que era todo una falsa alarma, "tienes gases por la cena". Una situación tan surrealista como divertida, ¡nos encanta esta prueba semanal!

Más tarde, Sergio volvió a sufrir contracciones, esta vez más fuertes y por fin pudo ver la cara de su bebé. ¡La casa se está llenando de pequeñines!