Nos dejaron en 2016

Leonard Cohen (11 de noviembre)

El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen ha fallecido a los 82 años de edad. Cohen, nacido en 1934 en la localidad canadiense de Westmount, es considerada una de las figuras más importantes de la música en el siglo XX. En 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Asimismo, fue miembro del Salón de la Fama del Rock&Roll de Estados Unidos y del Salón de la Fama Musical de Canadá, además de miembro de la Orden de Canadá. El artista inició su carrera musical en los años sesenta y su prolífica carrera se ha extendido durante más de cinco décadas, con la publicación reciente de su último disco, 'You want it darker', que salió a la venta en octubre. Cohen llegó a ser una de las figuras más influyentes de su generación y la calidad de sus composiciones le sitúan también entre los más destacados cantautores, junto a Bob Dylan, Paul Simon o Joni Mitchell. Sus canciones, marcadas por su voz grave, se centraban en asuntos como el amor, la espiritualidad, la guerra, el sexo o la depresión.