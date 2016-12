La película Assassin's Creed basada en el famoso videojuego llega a Madrid en medio de una gran expectación

La película Assassin's Creed basada en el exitoso videojuego del mismo nombre llega a la capital madrileña de la mano de su director Justin Kurzel y lo hizo con una fiesta por todo lo alto en la que contaron con un gran número de rostros conocidos de nuestro país.

Inma del Moral, Silvia Jato, Fernando Romay, Diego Matamoros, Manuel Velasco, Carla Hidalgo o Carlos Bardem fueron algunos de los que acudieron a los Cines Kinépolis de Madrid para disfrutar del esperado estreno. Como uno de los actores de la película, Carlos Bardem reconoció que haber trabajado en la película había sido un gran regalo y es que a pesar de su pequeño papel, había tenido la oportunidad de conocer a grandes actores.

CHANCE: ¿Eres fan de la saga antes de la peli?

Carlos Bardem: Pues yo jugaba a esto y era muy malo, me mataban enseguida, como jugaba online con chicos que por el timbre de voz eran muy jóvenes, eran muy feroces, me mataban enseguida y me invitaban a largarme de la partida porque era un paquete. Me fascinó el mundo y la reconstrucción que hacen.

CH: ¿Cómo ha sido el rodaje?

C.B: Pues el rodaje fue una aventura, es lo que tiene ser parte, en mi caso péqueña, de una súper producción de este tipo, rodamos en Malta, Almería, Londres y bueno, es una maravilla. Es un lujo ver toda esta maquinaria en marcha funcionando, cientos de personas trabajando ilusionadas en un proyecto y sobre todo por una cosa que a nosotros no se nos da bien en este país que es sin escatimar en medios. En el cine el dinero es tiempo y el tiempo supone filmar las cosas mejor, con más detenimiento y con otras prioridades.

CH: ¿Cuál es tu papel?

C.B: Yo hago de Benedicto, el mentor que recibe a Miguelito, al personaje de Mikel en la orden de los Assassin's.

CH: ¿Cómo ha sido trabajar con este elenco?

C.B: La verdad es que todo lo mío era con Mikel y son increíbles, es un placer trabajar con un tipo como Mikel y ver que es llano, cálido, cercano y una persona encantadora, es un tipo simpatiquísimo y el compromiso que tiene con su trabajo y como pese a lo duro y exigente que era físicamente, el tipo no perdonaba dos horas de gimnasio, ensayos, entiendes que están ahí por algo.

CH: ¿Cómo se presentan las Navidades?

C.B: Pues espero que sí que haya tiempo para descansar, llevo un año con la maleta en la mano, he estado cinco meses en Estados Unidos grabando.

CH: Se ha portado muy bien el 2016.

C.B: Sí, me ha tocado la emigración pero sí que se ha portado muy bien. Ahora ya quiero fiestas en casa con mamá, con la familia y empezar el año con proyectos aquí que los hay y muy interesantes.

CH: ¿Y cómo está tu madre?

C.B: Está muy bien, mi madre está increíblemente bien, divertida, entrañable y maravillosa como siempre.

CH: ¿Qué te parece el boicot a la película de Trueba La Reina de España?

C.B: Me parece una gilipollez, una cosa absurda y espero que la gente que hizo tanto boicot a Trueba por decir eso le haga el mismo boicot a la Infanta que dice que está deseando que acabe el juicio para no volver a posar en España, que se indignen igual, que eso estaría muy bien.

CH: Para terminar con algo bonito.

C.B: Para mí esto es bonito, no tengo ningún problema.

CH: ¿Hay espacio para todos en Navidad?

C.B: Sí, nos juntamos todos, claro. Bueno yo entiendo que como todas las familias.

CH: Pero hay veces que no se puede.

C.B: Bueno hay familias que no pueden, que hay mucha gente viviendo fuera, que el ministro este que tenemos dice que es una cosa que te abre la mente y te amplía la cultura general, pero bueno, en nuestro caso sí que nos reuniremos todos y lo que es una fiesta de Navidad de cualquier familia.

CH: ¿Vosotros cómo vais a pasar la Navidad?

C.B: A comer y a ponernos moraos de comer, a cantar villancicos y a ver a los niños que hay en la familia verlos jugar, divertirse y todas estas cosas.

CH: ¿Deseo para el 2017?

C.B: Salud. Si no tienes salud lo demás da igual.

CH: ¿Otro niño en la familia con tu chica?

C.B: No, esas cosas no las comentamos en cámara.