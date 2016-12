La emotiva despedida de Carme Chaparro de Informativos Telecinco

"Me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató, pero no me voy muy lejos, me quedo en Mediaset. A partir del 9 de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz: Noticias Cuatro, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde", anunció Carme, visiblemente emocionada, antes de dar las gracias a todos los espectadores y desear "la mejor de las entradas" en el próximo 2017.