Carrie Fisher, estable dentro de la gravedad tras sufrir un infarto en pleno vuelo

"Ella está en la Unidad de Cuidados Intensivos y todo el mundo está rezando por ella", explicó Todd Fisher en declaraciones a Variety. "No hay noticias nuevas de los médicos. No hay nada nuevo en absoluto... No hay ni buenas ni malas noticias", concluyó el también actor y director al respecto del estado de salud de su hermana.

Por otra parte, The Associated Press informó durante la madrugada del viernes al sábado de que Fisher se encontraba en condición estable y "fuera de emergencia".

Según informa The Hollywood Reporter, la actriz, de 60 años, recibió tratamiento médico a bordo de un vuelo con destino a Los Ángeles y efectivos paramédicos estaban a la espera de la llegada del avión y tras el aterrizaje proporcionaron soporte vital avanzado y "transportaron al paciente a un hospital local", dijo el portavoz del departamento de bomberos Erik Scott.

Una testigo tuiteó que dejó de respirar durante 10 minutos. "Carrie Fisher dejó de respirar en el vuelo a casa", dijo la estrella de YouTube, Anna Akana, quien añadió que la actriz "dejó de respirar durante 10 minutos más o menos".

Fisher se encontraba en Londres filmando la sitcom 'Catastrophe' y pr omocionando sus memorias recientemente publicadas, 'The Princess Diarist', que detalla sus vivencias durante el rodaje de las películas originales de Star Wars.

Por otro lado, Mark Hamill, actor conocido por protagonizar a Luke Skywalker en la saga 'Star Wars', ha querido "mandar todo su amor" a la actriz y su familia en estos momentos difíciles.

