David Bisbal: "Cuando te conviertes en padre tu mente y sensibilidad cambia absolutamente"

Un año más Cadena 100 celebró su noche más solidaria con la colaboración de los rostros más conocidos de la música española. Este año la cadena estaba de celebración por partida doble y es que el pasado sábado también celebraron su 25 aniversario. Sin duda James Blunt fue la gran estrella internacional de la noche y es que aunque David Bisbal ya se ha convertido en un ídolo nacional e internacional todos los focos se volcaron con el británico.

CADENA 100 CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO EN LA NOCHE MÁS SOLIDARIA DE LA MÚSICA

La mítica emisora preparó una gran sorpresa como colofón al photocall de artistas y es que contaron con el dúo de los hermanos Estopa. Los artistas nacionales, además del británico Blunt, se sumaron a la causa de Cadena 100 con Manos Unidas y todos alzaron la voz en beneficio de los más necesitados. Por su parte David Bisbal disfrutó de la noche por todo lo alto y es que además de subirse al escenario rodeado de todo su público disfrutó de la compañía de su inseparable pareja Rosana Zanetti.

CHANCE: Noche especial, además de pasarla cantando, con fines solidarios.

DAVID BISBAL: Si, totalmente de acuerdo, cuando se unen los eventos altruistas con la música se consigue algo especial, así que estamos aquí una vez más apoyar a los amigos de manos unidas y aquí estamos para disfrutar de la música, y además es el 25 aniversario.

DAVID BISBAL: "ALMERIA PARA MI ES UN TALISMAN, ESTOY DESEANDO QUE LLEGUE EL DIA"

CH: Bueno y de solidaridad sabes un rato, que tienes una canción en el último disco, todos los derechos de autor van a Unicef.

D.B: Exactamente, con Unicef llevo mucho tiempo trabajando, ya he visitado sitios maravillosos como Nepal, estuve también en Republica Dominicana ayudando, en Chile, Argentina, en Venezuela, donde me nombraron amigo de Unicef y recientemente se me ocurrió que podría donar mis derechos a Unicef para seguir ayudando.

CH: Solidaridad de padre también, supongo.

D.B: Si, si, por supuesto que sí, cuando te conviertes en padre tu mente y sensibilidad cambia absolutamente.

CH: Empiezas tu gira en Almería como no podía ser de otra manera.

D.B: Como no podía ser de otra manera, ya sabéis que Almería para mí es un talismán, estoy deseando que llegue el día, el próximo 2 de junio, pero aquí también estaré el 30 de septiembre, ya iré paseándome por el país y a disfrutar mucho, después nos enfocaremos en Latinoamérica, empezamos en México y seguiremos.

CH: Parece que cada vez hay más espacios musicales en televisión, tú además participas en uno, pero parece que hay más.

D.B: Bueno, hubo un tiempo en el que había muchos, otro tiempo que absolutamente no existía ningún espacio para que nosotros pudiéramos presentar la música y ahora parece que son espacios donde uno puede cantar y además se le da la oportunidad de nuevos talentos porque no hay que olvidarse de que nosotros venimos de uno muy importante.

DAVID BISBAL: "A LA NIÑA LE GUSTA TODA LA MÚSICA EN GENERAL"

CH: ¿Opina Ella cual le gusta más?

D.B: A la niña le gusta toda la música en general.

CH: Hemos visto a Rosana en las grabaciones muy emocionada con los niños también, ¿Os vais a animar?

D.B: Esa pregunta no me la han hecho prácticamente... bueno, como siempre respondo todo.