Javier Fernández: "Entreno para que el podio olímpico no se vuelva a escapar"

"Me obsesiona que el patinaje no quede en el olvido cuando me retire"

El patinador sobre hielo Javier Fernández, cuádruple campeón de Europa y bicampeón del mundo, afirma que se entrena para que el podio "no se vuelva a escapar", como en Sochi 2014 donde fue cuarto, en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en 2018, y que le obsesiona que su deporte quede en el olvido cuando decida dejarlo. "Como no tengo todavía una medalla olímpica con solo estar en el podio estaría más que satisfecho. Voy a entrenar como si fuera a ganar las Olimpiadas, pero sigue siendo una competición muy difícil, tanto o más que el Mundial. Soy así de ambicioso con mis retos. Prefiero ponerme unas metas un poco más bajas, pero saber que las puedo conseguir sin ningún problema. Cuando más valor tenga la medalla está claro que es mucho mejor", comentó Fernández en una entrevista a Europa Press tras recibir el 'Silvestre del Año'. En este sentido, el patinador madrileño dijo que como en los últimos Juegos se quedó "a un paso" de subir al podio, espera que esta vez "las cosas vayan mejor". "Que esté en un rendimiento físico y mental muy bueno. E intentar competir para que esa medalla no se nos vuelva a escapar porque el ir a otro ciclo olímpico va a ser una cosa mucho más complicada. Espero que ese reto se consiga en 2018", señaló. Fernández subrayó que el Campeonato de Europa de la República Checa, del 25 al 29 de enero, y el próximo Mundial en Finlandia, del 29 de marzo al 2 de abril, son "cruciales" para él. "Pero el año siguiente es olímpico y los Juegos son la competición en la que nos vamos a centrar un poco más", destacó. "Tenemos que seguir intentando entrenar al mismo nivel y seguir mejorando lo máximo hasta que llegue esa temporada olímpica. E intentar que en ese Europeo y Mundial hagamos un buen papel para que la gente siga creyendo que soy uno de los favoritos en esas Olimpiadas", añadió. El doble campeón del mundo pasará las Navidades en Madrid y el 1 de enero regresará a Toronto, su sede habitual de entrenamientos, para preparar durante tres semanas el Europeo. "Es cierto que es más fácil que un Mundial, pero tengo que estar en buena forma, entrenar bien y hacer mis programas, competir bien y poder revalidar el título", advirtió. En la cita continental y en el Mundial, Fernández repetirá los mismos programas que en los últimos meses, pero en 2018 hará cambios ante los Juegos Olímpicos. "Es algo que tenemos que hablar, sentarnos y buscar la mejor opción y lo más impactante para la gente porque es año olímpico. Espero que encontremos esa gran idea y que la gente se lleve una gran impresión", deseó. Antes, esta Navidad participará junto a otros cuatro campeones del mundo en el espectáculo 'Revolution on Ice', el 29 de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. "Es una simbiosis de patinaje sobre hielo, música y luces. Es un reto que nos hemos propuesto para que la gente se aficione al patinaje artístico y lo vea desde una perspectiva diferente a la competición", describió. Con menos de 500 federados en España y 17 pistas de patinaje, Fernández considera que en estos últimos años ha tenido un "reconocimiento mucho" más grande a nivel mediático y de las instituciones después de sus logros internacionales. "Hemos visto un cambio y en los últimos años se han construido cuatro o cinco pistas nuevas, lo que supone un porcentaje bastante alto del total. Lo único que tenemos que seguir trabajando así, con el tema de eventos deportivos y competiciones internacionales para que este deporte una vez que me retire no quede en el olvido", concluyó.