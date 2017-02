Lazy Lester, The Excitements, Julián Maeso y Bob Stroger se suman al South Side Blues Festival 2017, que tendrá lugar en el teatro al aire libre Egaleo de la localidad madrileña de Leganés los días 9 y 10 de junio.

Estos nuevos nombres formarán parte del cartel de la tercera edición del festival, que tenía ya confirmados a Mr Sipp, Los Mambo Jambo, Víctor Puertas & The Mellow Tones y Travellin Brothers.

Una leyenda viva del blues visitará el festival a sus 84 años. Se trata de Lazy Lester, quien impregnará de sonidos Swamp Blues a los espectadores. Cuenta con una trayectoria de más de medio siglo y en sus comienzos colaboró como músico de sesión en algunos trabajos de Slim Harpo, Lightnin' Slim o Katie Webster, además de haber firmado grandes éxitos en el sello "Excello" versionados por estrellas del blues y rock. Lester es el único afroamericano en el Hall Of Fame de Country y su actuación en el South Side será la única en Madrid.

The Excitements podían haber aparecido en Memphis a mediados de los sesenta, publicar sus canciones en el sello Stax y compartir cartel con James Brown en alguna gira por la Costa Oeste. Esta sería la historia típica para un buen combo de Rhythm and Blues (R&B) de la vieja escuela pero no se dejen despistar por las apariencias. The Excitements es un grupo de Barcelona que practica un impecable soul sin concesiones.

El multiinstrumentista compositor Julián Maeso y su sexteto son la banda de Soul-Rock-Blues más en forma del panorama patrio, siempre con su explosivo estilo al órgano hammond. Presentará en el festival su aclamado último álbum, Somewhere Somehow, que toma el relevo de su estreno de 2014, One way ticket to Saturn.

Ademas, el festival se presentara por todo lo alto de manera oficial el 19 de abril en la sala Intruso de Madrid con la actuación de Bob Stroger (Chicago -USA). A sus 87 años es toda una leyenda del Blues en activo, acumulando premios cómo mejor bajista año tras año.

