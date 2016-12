Matthew McConaughey: "Canta nos enseña que tenemos que superar nuestros miedos"

Canta es la nueva joya animada de Illumination Entertainment, el mismo estudio que nos trajo Gru, mi villano favorito, su spin-off Los Minions y Mascotas.

En su versión original en inglés el oscarizado actor Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) presta su voz al simpático koala Buster Moon, un enamorado de la escena que idea un concurso de animales cantantes para salvar su teatro. Eterno optimista, Buster juntará a talentos desconocidos que incluyen dos cerdos casi opuestos, una tímida elefanta, un ratón caradura, una puercoespín roquera y un gorila cantarín.

¿Qué le gusta de su personaje?

Me encanta lo positivo que es, aunque no sea muy realista, porque prueba que el deseo de hacer algo te puede llevar lejos. Es un tipo que no tiene problemas en superar los obstáculos que se interpongan en su camino, ya que nunca se da por rendido y sabe que ante todo el show debe continuar.

Hace poco tubo la oportunidad de ponerle también la voz a Escarabajo en la mágica película de Laika 'Kubo y las dos cuerdas mágicas'. ¿Disfruta trabajando en animación?

Sí porque te da la libertad de ser un niño y no preocuparte por lo que haces. Yo le pedía al director que me dejara seguir y no me cortara, para que luego tuviera distintas opciones de las que escoger.

Háblenos de su colaboración con el director Garth Jennings.

Me gusta su entusiasmo, así como lo claras que tenía las ideas. Y ya salí encantado de nuestra primera conversación, que duró unas tres horas, porque sentí que habíamos empezado el proyecto con buen pie. Él siempre fue muy receptivo a mis ideas y yo también a las suyas.

Muchas películas de animación que buscan entretener a toda la familia no lo logran, pero 'Canta' sí.

Es verdad, porque he visto películas animadas que transmitían mensajes que no me gustaban. Sin embargo, 'Canta' te habla de la familia y de la importancia de las relaciones entre las personas, que en este caso se unen para dedicarse a lo que más les gusta. Y todos los personajes tienen buenas intenciones, con la excepción de Mike el ratón; pero considero que necesitas tener a un tipejo así también entre el grupo...

Lo cierto es que el filme de alguna manera logra dedicarle bastante atención a cada personaje.

Hay muchas historias en 'Canta' -con Buster en medio de todo- que puedes seguir. Y cada vez que vuelves a una de ellas te alegras de hacerlo.

Es curioso, porque el hecho de que todas los personajes sean animales no nos aleja de ellos, sino más bien todo lo contrario.

Eso es porque no los juzgas de la misma manera, lo que hace que al final te resulten aún más cercanos.

Uno de los mensajes 'Canta' tiene que ver con la importancia de superar nuestros miedos.

En efecto, y es algo que todos tenemos que aprender a hacer. A mí me pasa todos los días, por lo que creo que a veces lo mejor es lanzarse y punto.