Pedro Sánchez: “Exigiré la misma lealtad que me exigiré a mi mismo si pierdo las primarias”

En el PSOE sigue la lucha interna a tres meses de las primarias. Hoy entraban en liza los dos aspirantes que han anunciado hasta ahora su intención de presentarse. Por un lado el ex secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez y por otro el ex lehendakari vasco Patxi López. En Valladolid ha estado hoy mismo Sánchez, que continúa buscando su sitio. Ha reaparecido en la capital castellanoleonesa en un acto multitudinario, acompañado del líder de los socialistas castellanoleoneses Luis Tudanca. Demostración de apoyo al político madrileño después del acto pro Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía de la que se espera de el paso a las primarias, celebrado hace una semana en Madrid. Sánchez dice encontrar entre la militancia el respeto que no tuvo en otras instancias más altas de su partido. Y ha advertido de que solo hay dos modelos de PSOE: el suyo, de izquierdas y autónomo, o el de la gestora, más cercano al PP.