PricewaterhouseCoopers pide disculpas tras el fallo garrafal en los Oscar

La empresa auditora oficial de los Oscar, PricewaterhouseCoopers, ha emitido un comunicado oficial en el cual se disculpa ante el embarazoso suceso que ha tenido lugar al final de la gala de los Oscar cuando La La Land fue proclamada por error como ganadora del premio a la mejor película.

El actor Warren Beatty y la actriz Faye Dunaway anunciaron que la estatuilla como mejor filme del año año a 'La La Land' en lugar de a 'Moonlight' -la verdadera ganadora-, por un error con las tarjetas.

En el comunicado, la auditora se disculpa "sinceramente ante 'Moonlight', 'La La Land', Warren Beatty, Faye Dunaway y los espectadores de los Oscar por el error que tuvo lugar durante el anuncio del premio a mejor película". Explican que "los presentadores recibieron erróneamente el sobre de la categoría equivocada" y que "cuando se descubrió, el error fue subsanado inmediatamente". "Actualmente estamos investigando que ha podido suceder y lamentamos que esto haya ocurrido", reiteran desde PricewaterhouseCoopers.

Además lazan un mensaje de agradecimiento a los involucrados en el acontecimiento: "Apreciamos la elegancia con la que los nominados, la Academia, ABC y Jimmy Kimmel manejaron la situación".

El presentador y protagonista del bochornoso suceso, Warren Beatty, intentó explicarse inmediatamente: "Abrí el sobre y leí Emma Stone, 'La La Land'. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye. No estaba intentando ser gracioso", declaró el actor en el propio escenario ante los perplejos asistentes.

Inmediatamente después, la galardonada Emma Stone declaró que ella no se deshizo en ningún momento de la tarjeta que minutos antes había leído Leonardo DiCaprio y que la proclamaba ganadora de la estatuilla. "Tuve la tarjeta conmigo todo el tiempo. No sé lo que pasó, y no quiero empezar nada, pero quería dejar claro eso ante los medios", afirmó Stone ante los periodistas.