Los Del Río se apuntan al SanSan: "¡Vivan los festivales! La juventud con nosotros se vuelve loca"

El SanSan 2017 ha dado este miércoles la campanada del año festivalero al confirmar a la presencia como cabezas de cartel de Los Del Río, compartiendo protagonismo con estrellas del rock patrio e internacional como Leiva o Kaiser Chiefs.

"Tenemos una ilusión muy grande después de tantos años", recalca a Europa Press Antonio Romero, mitad de este dúo esencial en la historia de la música popular española gracias a principalmente al éxito transoceánico y planetario de La Macarena.

En activo desde principios de los años sesenta, Los Del Río se muestran encantados e ilusionados con su incursión en territorio indie, al que acuden, según recalca la otra mitad, Rafael Ruiz, porque les "reclaman". "Vamos con los indios de ahora, ¿no?", bromea Antonio.

Ya más en serio, Antonio subraya que "el mayor reconocimiento es que te quiera la juventud". Y al recordarles que ya en años anteriores artistas como Raphael y El Dúo Dinámico estuvieron en otro festival similar como es el Sonorama, apostilla: "La juventud con nosotros se vuelve loca".

"Hay muchísimos jóvenes a los que les gusta nuestra música y eso es bonito. La fusión entre chavalitos y nosotros es algo maravilloso", destaca Rafael, quien acto seguido suelta una carcajada y afirma que a ellos les "paran más por la calle las chavalas que las señoras mayores".

Por todo esto, aún lanza un llamamiento más enérgico Rafael para todos los que asistan al SanSan del 13 al 16 de abril en Benicássim (Castellón), en plenas vacaciones de Semana Santa: "Les animamos a que se unan a nuestra fiesta. Nos encanta el rock y la música joven nos refresca mucho. ¡Vivan los festivales!".

ÉXITO INFINITO DE LA MACARENA

Fue en 1993 con La Macarena cuando Los Del Río vivieron un antes y un después en su carrera al lograr repercusión mundial, consiguiendo vender más de 14 millones de ejemplares en todo el planeta y alcanzando el número 1 en la lista estadounidense Billboard durante 14 semanas consecutivas.

"Macarena no envejece la jodía", apunta entre risas Antonio, quien rememora que "salió en 1993 y pegó la explosión en 1996 en Estados Unidos cuando la bailó Bill Clinton y sonó en los Juegos Olímpicos de Atlanta". "Y sigue ahí, es algo que no se explica pero es fantástico, porque además la conocen en todo el mundo, incluso en países donde no hemos estado", plantea.

La pareja incluso se ha animado recientemente a sumarse a los más de 4.500 artistas que la han versionado y han hecho su propia reinterpretación de La Macarena junto a los cubanos Gente de Zona. "Hicimos un vídeo en El Malecón de La Habana con Gente de Zona con un coche descapotable de los años cuarenta, todo precioso, y tiene más de 20 millones de visitas", destaca Antonio.

Y aún añade sobre la vigencia de su gran éxito: "Es que nos llaman Macarena por la calle. Quién nos iba a decir a nosotros que la Virgen de La Macarena nos iba a elegir para que fuéramos los portadores de su nombre por todos los rincones del mundo. La suerte es la suerte y la elección la hizo La Macarena por los artistas y no por los curas".

"NOSOTROS NOS SENTIMOS JÓVENES"

Por último, ambos aseguran que no les "impone" adentrarse en el SanSan y cantar para un público diferente, tal y como recalca Rafael: "Al contrario, no impone. Nosotros nos sentimos jóvenes, nos encanta la juventud. Y nuestros hijos siempre han estado encima nuestra y les hemos escuchado. Tienen un grupo que se llama Machukamba y nos dan el termómetro de la juventud, nos mantienen rejuvenecidos".

"En realidad nos estamos moviendo con los jóvenes desde hace ya tiempo. En Starlite Marbella estuvimos con los chavales y también en la Fiesta de la Juventud de Miami", concluye Antonio mientras asiente Rafael, su compañero de incontables batallas.

Y acto seguido ambos se levantan para fotografiarse con un numeroso grupo de chicos y chicas que, efectivamente, estaba esperando pacientemente su turno en el Bar El Palentino de la madrileña calle Pez para inmortalizar el momento. Igual es que tienen algún tipo de imán para atraer a las nuevas generaciones. Igual sí.