Trump atribuye el error en los Oscar a la excesiva atención a la política: "Terminar de esta manera es algo muy triste"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el error cometido en la pasada ceremonia de los Oscar, cuando se proclamó ganadora a 'La la land' en lugar de la verdadera vencedora 'Moonlight' por una confusión en las tarjetas, se debe a una execesiva atención a temas políticos.

"Creo que estaban tan centrados en temas políticos que no lograron coordinarse al final. Fue un poco triste, le quitó todo el glamour a los Oscar, no me pareció una noche muy glamourosa. Yo he estado antes en los Oscar, faltó algo muy especial... y terminar de esta manera es algo muy triste", afirmó el presidente estadounidense 'Breitbart News'.

Durante la gala se sucedieron las alusiones, directas o indirectas, hacia Trump. El presentador y maestro de ceremonias de los Oscar, Jimmy Kimmel, llegó incluso a mandar un mensaje a través de Twitter al presidente estadounidense para provocar una reacción.

Más directos fueron los ataques de Asghar Farhadi o Gael García Bernal. El director iraní ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa con El viajante, y aunque no asistió a la gala en protesta por las medidas migratorias de Trump.