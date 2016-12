Un experto aconseja que en Navidad se eviten los excesos y se corrijan los hábitos culinarios poco saludables

El jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirónsalud San José, el doctor Esteban Jódar, aconseja que en estos días se eviten los excesos, se corrijan viejos hábitos culinarios y se creen nuevas tradiciones gastronómicas mucho más saludables.

"Ya es hora de que dejemos de ganar cuatro kilos de promedio por español en estas fechas", ha afirmado el doctor Jódar, quien ha recomendado algunas pautas para que las ingestas de estos días sean más saludables, modificando las recetas del menú navideño.

Jódar ha recomendado que los primeros platos estén formados por verduras y hortalizas de forma que se disminuyan los entrantes formados por grasas, embutidos y patés. El especialista ha indicado que el plato principal esté protagonizado por pescados y mariscos al vapor o hervidos mejor que por carnes, que son más calóricas. Además de emplear aceite de oliva para cocinar, se ha de erradicar todo producto precocinado o procesado, como salsas y aliños comerciales. También es conveniente comer pan integral y, en los postres, probar con frutas exóticas o poco frecuentes.

"Disfrutar de estas fechas y de la compañía de amigos y familia no debe convertirse en una excusa para caer en malos hábitos que ya sabemos que nos pasarán factura, no esperes a enero para empezar a cuidarte", ha concluido Jordán.

El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirónsalud San José y el doctor Esteban Jódar recomiendan una serie de consejos para conservar un peso sano. Estas son, no hacer la compra con el estómago vacío o sin una lista de la compra, realizar ejercicio diario, beber alcohol de forma moderada, evitar las salsas y los platos precocinados, beber agua y bebidas sin calorías, no abusar de 'caprichos' de forma diaria, no abusar de un sólo alimento aunque esté considerado como sano, prestar especial atención al aceite y los aliños que son ricos en calorías, y no comer alimentos calóricos en exceso.