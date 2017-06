Alaska del novio de David Delfín: "Pablo es un niño muy lindo, está ahí para todo"

CHANCE

La emisora de Radio Europa FM organizó en la noche del pasado jueves 1 de junio una fiesta por todo lo alto para dar la bienvenida al verano con una 'Summer Party' de lo más divertida.

CHANCE: Damos la bienvenida al verano.

Alaska: Sí, a los que os gusta tanto el verano. Yo como veras voy de manga larga, yo intento como que las estaciones no cambian.

CH: ¿No te gusta ir a la playa para ponerte morena?

Alaska: No, sabes que no. Las vacaciones pueden ser en una ciudad, en invierno... Qué manía.

CH: ¿Qué soléis hacer vosotros?

Alaska: Ir a una ciudad. Este verano tenemos trabajo, es imposible completamente, es un verano buenísimo de conciertos.

CH: Empieza a subir la cosa.

Alaska Yo creo que hace mucho... Pero lo nuestro no tiene que ver con lo general, puede ir muy bien el país y que no te vaya bien o puede estar muy mal todo y que te toque que te vaya bien. Va por otro lado lo nuestro.

CH: Todo el verano de gira.

Alaska: Sí, ya llevamos desde abril.

CH: ¿Proyectos de televisión?

Alaska: No, ninguno.

CH: ¿Pero os apetece?

Alaska: A mí sí, nos gusta mucho la televisión, Mario está en Zapeando pero a mí casi todo lo que me dicen de televisión me viene bien.

CH: Belén Esteban le ha enviado un mensaje a David Delfín a través de las redes sociales.

Alaska: Estas cosas hay que contarlas, Belén me llama por teléfono para preguntarme por David y para mandarle ánimos. Yo eso se lo agradeceré a Belén siempre, ella se quedó muy contenta aquella vez que David la invitó al desfile y me parece tan agradecido por un gesto que a David no le costó nada, él encantado y ella nos llama para preguntar siempre que puede. Ahí está luchando.

CH: ¿Y de ánimos?

Alaska: Muy bien porque es una persona muy animosa, creo que la fortaleza de Bimba, de David es una cosa que además te viene dada, es muy fácil decirle a alguien que está enfermo ten fortaleza pero creo que eso te sale y ellos son personas que creo que lo que quieren es estar aquí y luchar con lo que sea.

CH: Tiene mucho apoyo en su pareja.

Alaska: Muchísimo, Pablo es un niño muy lindo, está ahí para todo, Pablo ha estado para lo bueno, está para lo malo, está cada segundo porque al fin y al cabo nosotros vamos, venimos, nos entretenemos pero eso no es estar ahí todo el tiempo. Dentro de lo malo, Charli y Pablo son dos ángeles rubios que nos han tocado.

CH: Charli se lleva fenomenal con las hijas de Bimba.

Alaska Fenomenal y Charli está muy pendiente ahora también de David, son dos ángeles rubios.

CH: Diego se nos ha enamorado.

Alaska: Me alegro muchísimo porque Diego es un chico maravilloso, no la conozco, no la he conocido, pero todo lo que sea felicidad para Diego, para Dora para Llum, para toda la familia, los Postigo se han portado tan bien como unos señores en toda esta historia.

CH: Has dicho que Belén te llama mucho para preguntar por David.

Alaska: No, mucho tampoco pero sí que es verdad que ella llama cada cierto tiempo, yo creo que por no agobiar y cada cierto tiempo llama y pregunta.

CH: ¿Tú la has llamado por el juicio?

Alaska: No, no tengo ese tipo de confianza con Belén, ella sabe que estamos ahí pero no tenemos confianza, no somos amigas de contarnos nuestras cosas.

CH: ¿Cómo acabará todo esto?

Alaska: En un juicio que ya esta que es lo importante, que sea lo que tenga que ser y creo que es lo que Belén ha dicho desde el principio, yo quiero llegar al juicio y por eso no ha habido ningún tipo de pacto. Ella quiere que alguien lea esos papeles y decida qué es lo que tiene que salir de todo eso.

CH: Salió que las firmas no eran de Belén.

Alaska: Eso ya es otro juicio me temo, estamos entrando en otra historia. Yo cuando he estado con Belén y con Toño he visto a Toño pendiente de Belén, cuando he tenido que llamar a Belén para algo profesional llamamos a Toño y él nos facilitaba todo, allí nadie pidió dinero ni hizo nada por eso a mí me sorprende. A veces lo que vemos en la tele no es lo que hay detrás, ni en el amor ni en las relaciones de trabajo ni en nada.