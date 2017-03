Albert Boadella presenta 'El sermón del bufón': "Hay un conjunto importante de catalanes enfermos mentales"

"Como dramaturgo, estaría encantado de que Trump gobernara en España, porque me afilaría la dentadura"

Albert Boadella estrenará este miércoles 8 de marzo en los Teatros del Canal 'El sermón del bufón', un espectáculo en el que el dramaturgo reflexiona sobre distintas artes y realidades de la sociedad, entre las que se incluye la situación actual de Cataluña, donde "hay un conjunto importante de ciudadanos que están enfermos mentales".

Así lo ha explicado Boadella en rueda de prensa para presentar esta obra, culpando a los dirigentes catalanes de "inducir a la paranoia". "Es la patología más sencilla de transmitir, crear paranoicos es muy fácil: unos desvergonzados han jugado con los sentimientos de arraigo de la gente y ha funcionado", ha lamentado.

De hecho, el director teatral ha llegado a comparar esta inducción a la paranoia con la actuación de los dirigentes alemanes en los años 30, antes de la II Guerra Mundial. "Convirtieron una sociedad culta en una sociedad despreciable que llegó a los límites a los que llegó. Que los catalanes estén paranoicos con el resto de españoles no tiene justificación ninguna", ha señalado.

'El sermón del bufón' cuenta con guión y dirección del propio Boadella y supone su regreso por primera vez a los Teatros del Canal, tras ocho años ejerciendo como director. La obra, que estará un total de cuatro días consecutivos y ya tiene todas las entradas agotadas, parte de la idea de llevar a escena un texto que en principio iban a ser unas conferencias.

Boadella ha explicado que no se trata de "un ajuste de cuentas con nadie", si bien hace un repaso a su trayectoria vital en el que salen nombres como los de Jordi Pujol o el Rey emérito Juan Carlos. "Me habría encantado ser bufón si Juan Carlos I hubiera tenido corte, porque es un gran cachondo y habría dado mucho de sí", ha comentado con humor.

Respecto a Pujol --a quien ha calificado como "capo mafioso"-- ha contado una anécdota sobre uno de sus hijos que recibía clases de expresión del dramaturgo en "una escuela pija". "Era un alumno insoportable, no paraba de armar jaleo y le pedí que saliera de clase. Como se negaba, le di dos cachetazos, pero creo que le tendría que haber pegado más fuerte", ha afirmado.

LOS "CAMELOS" DEL ARTE

El actor ha sido preguntado también por otros líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha llegado a asegurar que le habría "encantado" que llegase a gobernar en España porque, como dramaturgo, se "afilaría la dentadura". "Para los titiriteros es una suerte tener dirigentes tan radicales, aunque para los ciudadanos sea una putada", ha ironizado.

"La maldad es teatral, somos como cuervos que aprovechamos las calamidades que la sociedad ha tenido que sufrir. No podemos justificar la sátira, pero lo que nos mueve es ese espectro de maldad con personajes sórdidos y brutales. Mira a Hitler lo que ha dado de sí", ha justificado.

La reflexión de Boadella alcanza al mundo del arte, donde dice que hay "unos camelos impresionantes". "Se intenta acomplejar a los incautos amateurs que se acercan a él. Cuando alguien dice que es artista contemporáneo me muero de la risa ¿Pero que otra cosa puedes ser sino? Hay arte bueno y malo y, para mi, lo que tiene que hacer es interesar a los espectadores", ha incidido.

TEATRO "ANTISECTÁREO"

Respecto a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cambiar los nombres de las salas Max Aub y Fernando Arrabal del centro Matadero, se ha mostrado a favor. "Hay que tener mucho cuidado con poner nombres contemporáneos a salas, hay que esperar, no es como con Lope de Vega o Moliere. Por ejemplo, el nombre de Fernán Gómez también me parece inadecuado, no porque no tenga simpatía, pero no hay justificación suficiente", ha lamentado.

Asimismo, ha defendido su labor al frente de los Teatros del Canal, recordando que propuso una programación "antisectárea". "Los artistas tenemos tendencia a construir una secta alrededor, pero yo actué más de gestor que como artista. Hice un teatro pensando en todos, no solo en mis gustos, porque era dinero público y los impuestos son una cosa muy importante y lo más democrático que existe", ha concluido.