Álex de la Iglesia: "Ser padre ahora ha sido una locura, francamente una gozada"

Álex de la Iglesia está de enhorabuena y es que el director acaba de estrenar su nueva película El Bar para la que ha reunido a un gran elenco de actores conocidos como Mario Casas o Blanca Suárez.

Álex se encuentra ahora en uno de sus mejores momentos y es que a sus 51 años vuelve a tener que cambiar pañales tras el nacimiento de su pequeña Julia, la primera hija que ha tenido en común con su musa, la actriz Carolina Bang. El director vasco ya tiene dos hijas mayores fruto de su relación con Amaya Díez, sin embargo él mismo ha querido contarnos las grandes diferencias que existen a la hora de afrontar la paternidad a los 30 y a los 50.

CH: Llega El Bar a Madrid y vas a conseguir que le cojamos miedo.

Álex de la Iglesia: Sí, como si hubiéramos estrenado Tiburón. Me encantaría porque eso quiere decir que la gente ha disfrutado de la película.

CH: ¿Los estrenos siguen teniendo esa chispa de nervios?

A.I: No te haces ni idea, no hay un avance, no hay un progreso, seguimos estando igual de aterrados, con las mismas ganas de que la gente la disfrute, responda positivamente a una película que nos ha costado muchísimo hacerla.

CH: ¿Sigues teniendo el miedo de cómo la recibirán?

A.I: Sí, siempre. Es muy difícil conseguir acostumbrarse a eso, de hecho creo que si en algún momento empiezo a pensar que las cosas están ya hechas abandonaría porque es que eso quiere decir que estás muerto.

CH: ¿Tienes expectativas mayores?

A.I: Con el tiempo cada vez es más complicado, ahora no solo luchas con los demás, con el resto de compañeros, luchas contra ti, estás pensando como sorprender, cómo hacer algo que resulta atractivo, hay gente que te dice vuelve a hacer lo mismo, otra gente deja y a tu rollo, es una locura, luego los distribuidores, el público, la critica... es muy difícil mantener el centro.

CH: ¿Hay de algo de lo que no te sientas orgulloso?

A.I: Me molesta seguir siendo una persona impaciente, debería tener más paciencia. Eso es lo que más me duele.

CH: Eres un hombre que está en constante pensamiento, producción de nuevas cosas. ¿Descansas en algún momento?

A.I: ¿Sabes qué ocurre? Que soy de esas personas que aguanta en la playa cinco minutos y mis hijas flipan conmigo, ya casi ni me siento en la toalla, me voy a una mesa. Trabajar es una maravilla, es un privilegio.

CH: La Comunidad creció, la playa...

A.I: Esta película se formó tomando un café en un bar.

CH: ¿Qué es lo que a ti te relaja fuera del trabajo?

A.I: Ir al rastro los domingos, me deja como la seda. Ver tebeos y libros antiguos. El tipo que tiene un cortador maravilloso y lo corta todo en el rastro pues ese tío me relaja mucho, está tan seguro de lo que dice, es tan dueño de su terreno que me resulta admirable.

CH: ¿Ver a tu pequeña dormida te relaja?

A.I: Sin duda, ahora cambiar unos pañales es un vicio, es una cosa deliciosa, es el momento en el que dices solo hay que limpiar esto.

CH: Se os ve una cara de felicidad maravillosa.

A.I: La verdad es que somos muy felices, ha sido una locura, francamente una gozada.

CH: Cuando dicen que te cambia la vida es verdad.

A.I: Totalmente, es lo mejor que hay en el mundo, es una cosa loquísima, cuando tenía 30 años lo veía con ansiedad y nervios, quieres hacer muchas cosas y generas tensiones y todo es mucho más difícil y ahora es por favor me puedo quedar yo con la niña un rato, dejármela un rato.

CH: ¿Le cantas?

A.I: Pues de todo, como todo el mundo. Pero cosas absurdísimas, no os lo cuento porque es absurdo.