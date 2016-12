El director de 'Boye' eleva a 2.450 los espectadores de su documental y lamenta que el ICAA solo contabilice cines

Sebastián Arabia, director del documental 'Boye' sobre la figura del editor de la revista 'Mongolia', ha recordado que su obra ha superado los 2.450 espectadores en distintas plataformas y lamenta que el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) únicamente compute en su estadística anual la cifra de salas de cine.

Según la estadística del ICAA, un total de 21 películas españolas estrenadas en 2016 han tenido menos de un centenar de espectadores en las salas de cine. Esta cifra se trata del 13% del total de películas españolas que se han estrenado este año.

Entre ellas, aparece incluida 'Boye', estrenada en julio con 37 espectadores y 235 euros de recaudación, si bien Arabia ha matizado en declaraciones a Europa Press que esa cantidad únicamente alude a "cines de cartelera" y las cifras de su documental son superiores gracias al visionado en festivales y otras plataformas, algo que "ocurre con muchas otras películas".

De hecho, 'Boye' tuvo su estreno antes que en salas en el Atlántida Film Festival (un festival de cine 'online'), donde congregó a más de 700 espectadores que se sumaron a los 250 espectadores asistentes al pase físico que organizó el festival. La recaudación en este evento fue de 1.022 euros brutos.

Además, entre octubre y diciembre, la película ha obtenido en la plataforma 'Filmin' un total de 800 espectadores --en este caso, todavía no cuentan con la recaudación, ya que son de carácter trimestral--.

Respecto a pases físicos en cartelera y proyecciones especiales, desde el documental estiman haber alcanzado los 700 espectadores, con una recaudación hasta la fecha, bien por alquiler de copia y/o entradas de 1.400 euros (lo que supone una media de cerca de 2,50 euros por espectador).

El presupuesto total de 'Boye' ha sido de 20.000 euros, por lo que estas cifras de recaudación aún no han compensado el coste del documental. En cualquier caso, Arabia ha recordado que este tipo de películas trabaja con proyecciones a más largo plazo y, por lo tanto, todavía cuenta con una mayor recaudación.

"Estas cifras no están mal, aunque podría haber ido mejor, pero no somos 'Un monstruo viene a verme', que con facturaciones como la nuestra sería un estrepitoso fracaso. Para el año que viene ya tenemos previstas doce proyecciones y esperamos estrenar en Barcelona: poco a poco la cosa va bien", ha señalado.

RESPUESTA DEL ICAA

Esta estadística que excluye a plataformas online o festivales reabre "un debate que ya fue planteado hace dos años" desde productoras más independientes al ICAA. De hecho, el propio Arabia se ha vuelto a poner en contacto con la institución para conocer si se contemplan los espectadores que una película obtiene en plataformas VoD (Internet).

Además, preguntan que si, según la normativa actual, por cada alquiler o visionado online que obtiene una película, el ICAA los computa como dos espectadores. La respuesta del instituto a la que ha tenido acceso Europa Press ha sido que en Control de Taquilla se contabilizan las recaudaciones y espectadores que llegan de los cines y, para las plataformas de Internet y de festivales, tienen que solicitarlos a los responsables de cada uno.

EXPLOTACIÓN EN VoD

Desde 'Boye' se recuerda que este tipo de producciones no están enfocadas para su explotación principal en salas cinematográficas, sino que, por el contrario, están enfocadas para su explotación en VoD (Internet) y/o para su emisión en televisión (nacional o internacional), así como para su exhibición y competición en festivales cinematográficos.

"Creemos que esta distinción es básica si lo que se pretende es hacer una valoración equitativa sobre una película en particular", ha recordado Arabia, quien no obstante incide en que "importaría más" si dependiesen de estas cifras para recibir ayudas públicas --que no es su caso, ya que no las han solicitado--.