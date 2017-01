Carlota Corredera arropa a María Patiño en su momento más duro

Como anunciamos ayer, tras dos años de lucha el padre de María Patiño moría tras dos años luchando contra un cáncer de colón. Aunque la periodista todavía no se ha pronunciado al respecto y desde 'Sálvame' no han reaccionado, su compañera Carlota Corredera no ha tardado en enviarle un emotivo mensaje horas después de que la noticia se hiciera pública en los portales del corazón.

Según su círculo más cercano, la colaboradora de 'Sálvame' se encuentra destrozada por lo que cualquier muestra de cariño y apoyo significa muchísimo para la sevillana. Carlota sabe bien lo que es perder a un ser querido y a pesar de estar celebrando el día de reyes junto a la pequeña Albas, sus pensamientos y corazón están con su compañera tal y como ha demostrado en su cuenta de Instagram. "Mi corazón y mi cabeza están hoy contigo, amiga, pequeña María, buen viaje Antonio" son las palabras que la presentadora ha compartido junto a una tierna foto de las dos abrazadas para arropar a su amiga en este duro momento. Carlota ya es más que conocida por ser una de las más sensibles caras de Mediaset, por lo que la triste noticia de María habrá significado para la gallega un batacazo en unas fechas tan especiales.