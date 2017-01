Carlota Corredera explica las claves de su éxito

El 2017 empieza muy bien para Carlota Corredera, una de las caras más populares de la televisión. El año pasado ya triunfó como presentadora en el exitoso programa 'Sálvame', en 'Las Campos' y siendo portada de numerosas revistas. Gracias a todo esto, su fama aumentó. Pero no todo es de color de rosas en el mundo de la televisión y también ha sido objeto de numerosas críticas y memes. Anoche, la presentadora más empatica de la televisión fue al plató de 'Sálvame Deluxe' para hablar de su nueva etapa como presentadora del programa 'Cámbiame'.

Anoche pudimos ver a una Carlota entusiasmada días antes del estreno de su nuevo trabajo como presentadora del programa 'Cámbiame'. La popularidad y su presencia delante de las cámaras ha ido in crescendo. Carlota afirmó sentirse nerviosa ante su estreno como presentadora en un programa que habla de moda. "Siento que tengo una gran responsabilidad el lunes. Confían en mí para hacer el nuevo 'Cámbiame' y estoy muy nerviosa porque no quiero decepcionar a la gente que ha confiado en mí. Me da mucho vértigo lo que ha pasado pero también mucha felicidad. Soy una curranta que se ha dedicado a trabajar muchísimo y me pasa esto a los 42 años y estoy aprendiendo a llevarlo, que no es fácil." Y continúa diciendo: "Pasó un maremoto por encima de mí y de mi entorno. Empecé a tener cada vez más presencia, a ser perseguida por los paparazzis, a ser portada de revista... Y creo que lo estoy llevando bastante bien. Sobre todo por mi entorno"

La presentadora se siente arropada por su familia y en especial, por su marido Carlos y desvela que gracias a su madre y su marido tiene los pies en la tierra y le han inculcado que el verdadero éxito en esta vida es el éxito personal.

En 'Sálvame Deluxe' contó cómo le llamaron para ofrecerle ser presentadora de 'Cámbiame' y negó que hubiese rivalidad con Marta Torné, que hasta ahora presentaba el programa. Carlota confesó que la primera grabación fue complicada por los coaches, íntimos amigos de Marta, pero han conectado genial y hay feeling entre ellos. Sin embargo, la presentadora desvela lo que realmente teme: "Lo que me da miedo es dejar de tener trabajo y dejar de trabajar en lo que me gusta. Si decide la 'Fábrica de la Tele' que mañana me pusiera los cascos para dirigir o para montar vídeos sería igual de feliz que ahora."

Carlota Corredera empezó en 'Sálvame' como directora del conocido programa. En 2016, se estrenó como presentadora del mismo y además, colaboró en el programa 'Las Campos'. "Presentar no es fácil, colaborar me parece dificilísimo pero siempre defenderé la figura de los directores que exige una entrega, una cantidad de horas y de sacrificios... Es algo que evidentemente me impediría lo fundamental para mi que es estar al lado de mi hija. No me he perdido nada de los 18 meses de la niña." Asegura la presentadora en la entrevista y se muestra especialmente ilusionada al hablar de su hija Alba y de cómo afronta su maternidad y lo compagina con su trabajo.

Pero todo éxito también tiene su lado oscuro y tenebroso. La presentadora ha sido objetivo de numerosas críticas y todo tipo de memes. "Me incluyeron en la lista de las locutoras más cansinas y viendo los memes me dan ganas de meterme debajo de la mesa del ordenador de la vergüenza. Me lo tomo a risa pero me da mucha vergüenza."

Además, en la entrevista habló sobre el cambio físico que sufrió meses después de dar a luz a su hija y que ha sido sorprendente. Lleva un año a dieta con los que ha perdido los últimos 40 kg que se ha quitado y está prácticamente en los 60 kilos. Confesó que ha sido un año muy duro, que la fuerza de voluntad no se compra con dinero y que está apunto de alcanzar su meta. Y, aunque no come pasta se permite tomar algún postre. Sin embargo, la presentadora se muestra encantada con su cuerpo y es una clara defensora de las modelos curvies.

En cuanto a la relación con sus compañeros de 'Sálvame', es evidente que es muy buena. "Con Paz Padilla tengo muy buena relación pese a lo que se ha dicho" comentó la exitosa presentadora.

Tanta popularidad ha hecho que Carlota Corredera sea perseguida por los paparazzis y sobre la prensa del corazón comenta que ha tenido sus etapas, que le ha costado pero que lo asume porque ella también es periodista.

El éxito de Carlota Corredera en 2016 fue arrollador y es que esta mujer es imparable y todavía nos queda mucha Carlota por ver en televisión.