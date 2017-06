César Navarro revalida su cargo y será presidente del Ateneo de Madrid por cuarta vez

El médico César Navarro (Getafe, 1932) ha sido reelegido presidente del Ateneo de Madrid por cuarta vez tras las elecciones celebradas ayer en la institución cultural.

Junto al presidente han resultado elegidos otros seis cargos de la Junta de Gobierno, formada en total por once miembros. El vicepresidente segundo, José Antonio García Regueiro; vocal segunda, Asunción Valero Gancedo; socio bibliotecario, Daniel Pacheco; depositario, María Teresa Pedraza; secretario primero, Luis Pablo Boyer y la secretaria tercera, Pilar Altamira.

Esta deuda surgió por no devolver una cantidad de 1,4 millones de euros que no justificaron de forma adecuada de una subvención aportada por el Ministerio de Educación y Cultura para obras de reforma en la institución en 2010 y 2011. El Ateneo no justificó 900.000 euros, pero con los intereses se han alcanzado 1,4 millones de euros.