David Bisbal, todo un romántico con su pareja Rosana Zanetti

David Bisbal está pasando por una etapa de su vida de lo más dulce y alegre. Desde que conociéramos su noviazgo con la joven Rosana Zanetti, una venezolana de 29 años que se dedica a ser actriz y modelo el almeriense no puede estar más enamorado y feliz.

Hoy ha sido un día mágico en familia celebrando el cumpleaños de mi niña Ella!! Hemos disfrutado de las instalaciones del #miniHollywood en Tabernas, Almería. Un lugar maravilloso recomendado 100 × 100 para toda la familia. Hacía mucho tiempo que quería visitar este espacio donde tantas películas del oeste se han grabado. No solamente se lo han pasado bien los niños, también lo hemos disfrutado los papás. Un beso y espero que vosotros también hayáis pasado un buen fin de semana. Una foto publicada por db (@davidbisbal) el 11 de Feb de 2017 a la(s) 10:34 PST

La estabilidad que le ha proporcionado esta relación, con la felicidad de tener una niña preciosa y muy buena unido a la exitosa carrera que tiene el cantante que goza de gran popularidad al rededor del mundo, le hace estar muy contento y no puede pedir más.

El cantante del tema Antes que no es un hombre muy cariñoso y romántico, que no le cuesta demostrar sus sentimientos y tener gestos amables y de cariño con las personas de su alrededor. Pero hasta ahora, David Bisbal siempre ha llevado con recelo su vida privada y sobre todo sus relaciones. Ahora que Rosana forma parte de su vida, todo esto ha cambiado y el almeriense no duda en hablar de ella ante los medios de comunicación e incluso posar con ella y que esta nos dedique algunas palabras acerca de su amor.

La relación va viento en popa y la complicidad entre ellos es innegable. Tanto es así, que no dudan en declarase su amor por redes sociales y no ocultan lo enamorados que están.

Incluso hace unos días, mostraban en sus redes como celebraban juntos el cumpleaños de la hija de Bisbal y Elena Tablada, en el Parque Temático 'Mini- Hollywood' de Tabernas, en Almería, donde se pudo ver a la pareja disfrutar de un día a lo película del Oeste con la hija de él y las amiguitas de la niña.

David Bisbal parece que disfrutó muchísimo de la aventura a juzgar por la sonrisa que no le desaparecía de su boca. Y Rosana también pareció estar pasando un momento muy bueno en aquella reserva.

Y a un día para celebrar el famosos Día de los Enamorados, nosotros nos preguntamos si harán algo para conmemorar esta fecha tan romántica la pareja.