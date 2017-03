David de María, "El próximo año me vestiré de fallero con mi familia para participar en La Ofrenda"

MADRID, 20 (CHANCE) David De María ha visitado la ciudad de Valencia para ver la mascletà y sumarse a las celebraciones de las Fallas, unas fiestas con las que empieza a estar muy familiarizado ya que su pareja, Lola Escobedo, es valenciana. "Casi me convence para salir este año los tres, Lola, nuestro hijo y yo, vestidos con el traje regional. Al final, hemos preferido esperar a que Leo sea un poquito más mayor, pero creo que el año que viene nos vestiremos los tres para salir en la ofrenda", ha comentado el gaditano.

David De María ha visitado la ciudad de Valencia para ver la mascletà y sumarse a las celebraciones de las Fallas, unas fiestas con las que empieza a estar muy familiarizado ya que su pareja, Lola Escobedo, es valenciana. "Casi me convence para salir este año los tres, Lola, nuestro hijo y yo, vestidos con el traje regional. Al final, hemos preferido esperar a que Leo sea un poquito más mayor, pero creo que el año que viene nos vestiremos los tres para salir en la ofrenda", ha comentado el gaditano.

Precisamente, su actuación en los Jardines de Viveros el pasado 11 de marzo, dentro de la gira de promoción de su último disco, Séptimo cielo, sirvió para ambientar el ambiente fallero que desde el 15 de marzo toma la capital valenciana. "Fue una noche preciosa porque pude cantar con Soledad Giménez, una gran amiga, sobre todo desde nuestro paso por el programa de televisión 'A mi manera'. Se ha creado un vínculo muy bonito, de hecho, le he compuesto uno de los temas de su próximo disco", ha adelantado De María.

Además, el cantante y compositor ha avanzado que a finales de este año saldrá su próximo trabajo, con el que celebra el XX aniversario de su carrera en solitario y ha anunciado que está preparando su primer libro. "Cuando tuve mi primer éxito, con 21 años, me propusieron escribir uno, pero decidí que era demasiado pronto, que tenía que vivir y experimentar más. Ahora sí que tengo la sensación de que ha llegado el momento y estoy preparando un 'cancionero sin canciones', como me gusta llamarlo. Es un poemario con muchas de las letras que han quedado en el tintero, caras B y textos inéditos. Me parece una ocasión estupenda para acercar la poesía a la gente joven", ha afirmado el artista.

En este sentido, valora muy positivamente la iniciativa #MOVIMIENTOESPOLÍN de Amstel, con la que está reivindicando la artesanía sedera valenciana, con más de cinco siglos de historia y que convierte la indumentaria tradicional en auténticas obras de arte. "A mí me encantan las tradiciones, me parece esencial que la gente conozca que las cosas tienen una historia, que no todo sale de una pantalla, y que sepa darle el valor que tienen porque son muy importantes", ha afirmado De María, que ha disfrutado de un fin de semana de fiesta, gracias a la vinculación que tiene su mujer con el mundo fallero.