Diana Navarro pone el broche final del Festival de Cine de Málaga

'Verano 1993' y 'Últimos días en La Habana', ganadoras de la Biznaga de Oro del certamen a mejores películas

La actriz y cantante Diana Navarro ha sido la encargada de conducir la vigésima gala de clausura del Festival de Málaga. Cine en Español, que se ha celebrado este sábado en el Teatro Cervantes, poniendo así el broche final a la cita malagueña con el séptimo arte.

La ceremonia ha dado comienzo al filo de las 21.00 horas cuando Diana Navarro ha entrado en el escenario y ha dicho que iba a ser una noche "muy especial" tras haber vivido "nueve días llenos de emociones intensas".

"Han sido nueve días de alfombra roja por la que ha pasado una irrepetible lista de personalidades del cine. Todos ellos conforman la familia del cine y hace que Málaga sea el mejor festival del audiovisual en español, casi 'na'", ha señalado.

A continuación ha dado paso a un un vídeo con todos los momentos vividos en esta edición del festival, y se ha procedido a la entrega de los galardones a los premiados, quienes no han escatimado en palabras de agradecimiento a los miembros del equipo, compañeros, familiares y amigos.

BIZNAGAS DE ORO

Esta edición del Festival contaba con 17 películas, españolas e iberoamericanas, que competían por sendas Biznagas de Oro. Las ganadoras han sido 'Verano 1993', de la catalana Carla Simón, y 'Últimos días en La Habana', del realizador cubano Fernando Pérez, como película española e iberoamericana, respectivamente.

Simón, que ha subido a las tablas del Cervantes a recoger el premio, ha dado las gracias al festival por una "calurosa acogida" y a la crítica y al jurado, que han sido "maravillosos". Asimismo, ha hecho extensible los agradecimientos al equipo que ha hecho posible la película, especialmente a los actores. "La película está dedicada a mi madre, pero quiero dedicarle este premio a mi nueva familia. Este homenaje es para vosotros", ha dicho.

En representación de Fernando Pérez, que no ha podido asistir, han subido el actor Jorge Martínez, protagonista de la cinta, y el productor Miguel Morales. Éste ha dado las gracias al Festival por realizar un certamen de "cine en español". Por su parte, Martínez ha dicho que la experiencia vivida en Málaga se la lleva "en el corazón" y que aquí se queda "un pedacito de Cuba". 'Últimos días en La Habana' también ha ganado el Premio del Público Gas Natural Fenosa y el Premio a Mejor Actriz de Reparto para Gabriela Ramos.

MEJORES ACTORES

Nathalie Poza ha subido al escenario para recoger el Premio a Mejor Actriz por 'No sé decir adiós', un filme de Lino Escalera. "No sé si hay películas que te eligen, personajes que son para una, pero desde luego los trabajos que te van a arrancar el alma son los que más te dan", ha asegurado.

La actriz ha agradecido el premio y ha destacado el trabajo "brillante" del equipo de la película, en especial al guionista, Pablo Remón, y al realizador: "Gracias Pablo y Lino por zambulliros en el mundo femenino y crear este personaje lleno de aristas y sin concesiones. Gracias a Lino por escucharme y regalarme el viaje más intenso y fascinante de mi vida", ha apuntado.

Por su parte, Leonardo Sbaraglia, Mejor Actor por 'El otro hermano' de Israel Adrián Caetano, ha recibido el premio de manos de su madre, la actriz Roxana Randón. El actor ha dedicado el galardón a su hija, presente entre el público, y ha señalado que el Festival ha sido una experiencia "invaluable". Sbaraglia también ha recibido el Premio Málaga-SUR. "Espero que el premio sirva para que la película se vea en España, es un gran filme", ha añadido.

Asimismo, Juan Diego, Mejor Actor de Reparto por 'No sé decir adiós', no ha estado presente en la gala, pero ha enviado un vídeo en el que ha agradecido el galardón, calificándolo como "un balón de oxígeno". "Estos premios creo que hay que trocearlos con los compañeros del equipo", ha asegurado.

MEJOR GUION Y DIRECCIÓN

'No sé decir adiós' ha cosechado un total de cinco premios en el Festival de Málaga. A los ya mencionados hay que añadir el Premio Especial del Jurado, la Mención Especial del Jurado de la Crítica y la Biznaga de Plata al Mejor Guión, que ha ido a parar a Lino Escalera y Pablo Remón.

Escalera ha agradecido a su compañero el haber estado a su lado en "un camino que ha sido muy largo y no falto de baches", y que "no ha cejado en el empeño de dar voz a unos personajes que queríamos que tuvieran voz y vida en la pantalla". Por su parte, Remón ha dicho que la película se ha realizado gracias a la "terquedad" del realizador. "Gracias a los actores por defender a los personajes y ocuparlos así, porque no me los puedo imaginar de otra manera. Y al protagonista de esta película, que para mí es mi padre", ha añadido.

También ha subido al escenario Víctor García León, director de 'Selfie', Premio Especial del Jurado de la Crítica. García León ha agradecido el galardón y ha bromeado diciendo que en Málaga "estáis perturbados" al premiar la crítica una cinta de comedia.

El premio a Mejor Dirección ha recaído en el colombiano Víctor Gaviria, por 'La mujer del animal'. Gaviria, que no ha estado presente en la gala, ha destacado, a través de un mensaje que han leído los productores del filme, que fue una película "muy amarga" de realizar por las escenas de violencia de género, y ha agradecido el reconocimiento del Festival a su intención de "reivindicar a esas mujeres que fueron anuladas por animales".

ANTONIO BANDERAS

La gran ovación de la noche ha llegado con la Biznaga de Oro Honorífica al actor malagueño Antonio Banderas, que le ha entregado su hermano. El Teatro Cervantes se ha puesto en pie para reivindicar a un actor que se ha comprometido "consolidar la relación" con el Festival de Málaga, y a que lo "usen" para "ser más útil", convirtiéndose "en un anfitrión del Festival".

También ha dicho que los malagueños tienen que empezar a "sacar músculo" y "tener un poquito de orgullo", ya que la capital se está transformando en "una ciudad muy importante". "Estamos en el principio de un camino para que Málaga se convierta en una ciudad relevante a nivel mundial", ha señalado.

"Hay gente que se toma la vida de una forma metódica, yo no soy de esos. He tirado de corazón para todo lo que he hecho. No he pensado mucho, me he tirado de cabeza a todo", ha dicho. El actor ha repasado su trayectoria, recordando a "mi amigo Pedro Almodóvar, los años de la movida, El Zorro, un gato con botas...", y ha finalizado diciendo que "en las paredes de mi corazón, está Málaga, como mi Ítaca particular". "Y en mitad de eso, una idea de nuevo surrealista, andaluza, insensata, malagueña y quijotesca. La idea de que lo mejor está por venir", ha indicado.

Por último, los galardonados han subido a las tablas del Teatro Cervantes para hacerse una foto de familia. Posteriormente ha tenido lugar la proyección de 'Señor, dame paciencia', de Álvaro García Lorenzo. La presente edición de este certamen concluirá este domingo con un maratón en el Cine Albéniz donde se proyectarán las películas ganadoras de las distintas secciones.