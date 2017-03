El contratenor argentino Franco Fagioli inunda de virtuosismo y 'bravos' el Teatro Real

El público acoge en pie y entre ovaciones al cantante y a la formación barroco Il Pomo D'Oro

El contratenor argentino Franco Fagioli ha inundado de virtuosismo y 'bravos' el Teatro Real en el concierto que ha tenido lugar este miércoles, 22 de marzo, en el coliseo madrileño y que ha servido de preludio al estreno en España de la versión escenificada de 'Rodelinda', la ópera de Händel, que se estrenará el próximo viernes, 24 de marzo.

No obstante, este 22 de marzo, pese a fría y desapacible tarde de Madrid, el público ha acudido al Teatro Real para disfrutar de Fagioli, uno de los mejores contratenores de la lírica internacional que se ha consolidado como uno de los mejores cantantes haendelianos, que aúna técnica y pasión no solo en su voz sino también en sus gestos, que no dejan indiferente.

Fagioli --que en 2016 regresó a sus orígenes como cantante con un disco de arias de 'Rossini', el primero como solista para el sello discográfico Deutsche Grammophon-- ha ofrecido en esta ocasión un nutrido recital centrado en el repertorio barroco, con arias de Leo, Porpora, Hasse, Vinci o Sarro, entre otros, al que ha sumado tres bises pues, como ha reconocido tras el que ha sido su primer concierto en Madrid, "todo ha sido muy especial" y se ha sentido "muy especial".

El contratenor ha estado acompañado de Il Pomo d'Oro, formación barroca dirigida por Dmitry Sinkovsky que en apenas cinco años ha obtenido el reconocimiento de los grandes intérpretes del género. El grupo ha estado a la altura de Fagioli y ha sido ovacionado calurosamente por el público, que ha ido caldeando el ambiente en contraste con el gélido ambiente del exterior.

El concierto ha comenzado con la interpretación de la 'Sinfonía Achille un Sciro (de Domenico Sarro), a la que ha seguido el aria de Semiramide Riconosciuta 'Passagier che sulla sponda' (Nicola Antonio Porpora), el aria de Siroe 'Ebbi da te la vita' y el adagio y fuga en sol menor, ambas de Johann Adolf Hasse; junto con el aria de Demofoonte 'Misero pargoletto', de Leonardo Leo; y el aria de Semiramide Riconosciuta 'In braccio a mille furie', de Leonardo Vinci.

Tras el descanso, en el que ya se han escuchado los primeros bravos a Fagioli, el cantante ha deleitado a los asistentes con 'Lieto così talvolta', aria de Adriano in Siria (Giovanni Battista Pergolesi); 'Fra l'orror della tempesta', aria de Siroe (Johann Adolf Hasse); la 'Sonata en fa menor, Op. 1 nº4 Imitatio in Salve Regina, Mater Misericordiae', para cuerdas (Angelo Ragazzi); 'Gonfio tu vedi il fiume', aria de Ipermestra (Pasquale Cafaro) e 'Introducción de Il Ciro riconosciuto', de Leonardo Leo.

El concierto ha concluido con 'Odo il suono di tromba guerriera, aria de Lucio Papirio' de Gennaro Manna. Pero Fagioli aún guardaba una sorpresa para el público, representado por variadas generaciones, y ha ofrecido tres nuevos bises (a destacar el último, 'Ombra mai fu' de Handel) que han puesto el broche de oro a casi tres horas de concierto.

TRAYECTORIA

Franco Fagioli (1981, San Miguel de Tucumán) logró su primer reconocimiento en 2003, cuando ganó el 10º Concurso Internacional de Canto 'Neue Stimmen' de la Fundación Bertelsmann. Dos años más tarde, en 2005, encarnó exitosamente al personaje protagonista de Giulio Cesare de Haendel en la Ópera de Zúrich y desde entonces ha hecho suyo el papel de César en producciones presentadas por la Ópera Nacional Noruega (2007), el Festival Haendel de Karlsruhe (2008) y la Ópera Nacional Finlandesa (2012).

En 2008 fue galardonado con el Premio Konex al mejor cantante masculino. Estos galardones, organizados por la Fundación Konex de Argentina, son uno de los más prestigiosos de Argentina y reconocen anualmente a personalidades e instituciones argentinas que destacan en su área y sirven de ejemplo a la juventud.

En los últimos años Fagioli ha aparecido en una serie de álbumes de óperas completas y, para los expertos, en 2012 alcanzó su total plenitud. También ha trabajado frecuentemente con otra de las grandes voces del panorama actual, Cecilia Bartoli, quien precisamente actuó en el Teatro Real el pasado 19 de marzo.