Gregorio Marañón asegura que la Guardia Civil no investiga al Teatro Real ni hay ninguna obra o contrato que investigar

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha asegurado este lunes 13 de marzo que la Guardia Civil no está investigando a la institución por supuestas donaciones de una empresa patrocinadora --involucrada en el 'caso del 3%'-- a cambio de obras, porque "no hay ninguna obra o contrato de servicio que investigar".

"Afirmo rotundamente que el titular de la información no es cierto y no se está investigando la adjudicación de obras", ha señalado Marañón durante la celebración del Foro de la Nueva Comunicación. El dirigente ha sido preguntado por la noticia adelantada por 'El Mundo' en la que se apuntaba que la Guardia Civil investiga a la institución por unos correos del presidente de la empresa Oproler, Sergio Lerma, dirigidos a la directora de patrocinio del Teatro Real, en los que sugería el pago de una donación del 5% a cambio de obras.

"Las máximas instancias del Ministerio de Interior y la Guardia Civil nos han desmentido rotundamente que hubiera tal investigación. Sería un sinsentido, porque esas obras no han existido", ha lamentado el dirigente del Teatro Real.

La intervención de Marañón ha girado en torno al actual estado de la institución que dirige, que ha salido "fortalecida" de la crisis sin incurrir en endeudamiento, pese a las reducciones de subvenciones públicas.

Entre los datos que ha aportado, el Teatro Real ha pasado de unas subvenciones públicas de 28 millones de euros en 2009 a los actuales 13 millones de euros, y Marañón cree que "difícilmente volverán" en el corto plazo esas cifras de hace ocho años. No obstante, se ha mostrado optimista en que los nuevos Presupuestos Generales del Estado mantengan la actual subvención en el caso de prorrogarse, porque "esa prórroga llevaría implícita la respuesta".

También ha señalado su "confianza" en que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, pueda cumplir con el objetivo de sacar adelante en esta legislatura una nueva Ley de Mecenazgo, un anuncio "capital" para el sector cultural. "De todas formas, no cambiaría inmediatamente los flujos de aportaciones privadas, hará falta más tiempo", ha alertado Marañón, para quien el modelo a seguir en el mecenazgo ya está "inventado" en países como Francia, Alemania o Italia, con "leyes muy generosas". "Por ahí hay que ir", ha añadido.

Precisamente, Marañón ha alabado a Méndez de Vigo en su labor al frente de Cultura, siendo "uno de los dos ministros que mejor han entendido lo que tiene que llegar a ser" el Teatro Real. "Cuando hablamos de altura, más importante que el carné ideológico es el talante de las personas", ha asegurado, tras ensalzar tanto al actual ministro como a César Antonio Molina, quienes mostraron un "entendimiento perfecto y un claro apoyo".

UN MOMENTO DE TENSIÓN

El dirigente del Real ha reconocido que solo una vez durante su mandato --iniciado en el año 2007-- ha habido "un momento de tensión", relacionado con el procedimiento para elegir a nuevo director artístico en el año 2013 tras la muerte de Gerard Mortier. "En un momento determinado hubo un deseo del ministro de Cultura para imponer su candidato, aunque finalmente quedó en un intento y salió Joan Matabosch por unanimidad. De todas formas, es importante que se resolviera sin poner en peligro la institución", ha celebrado.

Marañón ha defendido un "consenso" del mundo de la política en torno a la cultura y ha puesto como ejemplo a los nuevos partidos, como es el caso de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien "al principio generó expectación en torno a los patrocinadores", pero la cerró con su primera salida tras tomar posesión del cargo rumbo a una reunión con los dirigentes del Real para "mostrar su apoyo" a la institución. También ha hablado de las iniciativas de Ciudadanos para acercar la ópera en distintas comunidades autónomas.

Marañón ha insistido en las "relaciones estupendas" entre el Teatro Real y el Liceo de Barcelona, adelantando una reunión conjunta entre ambos patronatos para hablar de colaboraciones. Pese a destacar cifras de las "dos únicas casas de ópera" en España en torno a ingresos propios (17 millones de euros el Liceo, 25 millones de euros el Teatro Real) o aforo (2.300 butacas el Liceo por las 1.750 del Real), el presidente de la institución operística ha explicado que aún así "no se debe presumir, porque ambas casas juntas equivalen a una casa de provincias en Francia", matizando no obstante que se refiere al tamaño y no a repercusión.

MÉNDEZ DE VIGO DEFIENDE LA CULTURA

Preguntado sobre el apoyo a obras contemporáneas, ha indicado que suele haber "un problema de desencuentro con el público", ya que tiene "un nivel de riesgo altísimo". "Lo contemporáneo, como un buen vino, necesita un poco de tiempo para apreciarlo", ha apuntado, tras destacar que el Real debe seguir apostando por estas obras a pesar de que puedan conllevar pérdidas. "Salimos a una por temporada y, como también ocurre con otras de gran repertorio, pueden tener pérdidas. Con los recursos que tenemos, hay que ajustarlo para que el resultado final dé un balance positivo", ha concluido.

Marañón ha sido presentado en este encuentro por Méndez de Vigo, quien le ha calificado como "un bohemio con alma de gestor". El ministro ha aprovechado su intervención para defender la labor del Gobierno en el sector cultural, reiterando que "atraviesa por un buen momento". Así, ha destacado la cuota del cine español que alcanza un 20%, el aumento de un 9% de las visitas a museos en 2016 o la ocupación de un 85% de los teatros gestionados por el ministerio. "Cuando escucho a políticos hablar mal de la cultura para desacreditar al Gobierno, insisto en que se puede hablar mal del Ejecutivo, pero no de la cultura", ha aseverado.