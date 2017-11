Méndez de Vigo, sobre Sijena: "Creo que ya ha habido muchos recursos y en este caso es bueno proceder"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que ya ha habido "muchos recursos" contra los requerimientos judiciales que obligan al regreso de los bienes del Monasterio de Sijena que se hallan en Cataluña y, por lo tanto, "en este caso es bueno proceder".

Así lo ha confirmado el ministro en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordando su indicación a la Generalitat de Cataluña de no recurrir la última providencia judicial de Huesca respecto a este tema.

El plazo para presentar recurso a esta orden expiraba el pasado miércoles 23 de noviembre, según han explicado a Europa Press fuentes ministeriales. "He dicho que no recurran porque, desde ese punto de vista, han habido muchos recursos y es bueno proceder", ha señalado.

Méndez de Vigo es responsable provisional del Departamento de Cultura de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el ministro ha reconocido que no ha recibido aún el otro requerimiento judicial que debería ir dirigido al ministerio, por lo que no ha podido tomar una decisión.