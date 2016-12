Lori Meyers, Delorean y Anni B. Sweet se suman al cartel de Santander Music 2017

Elliott Murphy, leyenda viva de la historia del rock, abrirá su nueva gira europea el jueves 12 de enero en la Sala BNS

Lori Meyers, Delorean y Anni B. Sweet se han sumado al cartel de la novena edición del Santander Music, junto a The Vaccines, Belako, Los Deltonos y Bigott.

Los granadinos Lori Meyers regresan al Santander Music para presentar su nuevo disco, "En la espiral". La escena vasca estará más que bien representada con Belako y ahora Delorean. Los de Zarautz presentarán su nueva entrega, "Muzik", editado bajo su propio sello.

También volverá al Santander Music la privilegiada voz y sensibilidad de Anni B. Sweet. La malagueña ha editado tres álbumes de estudio, el último en la primavera de 2015, "Chasing Illusions", que han marcado la trayectoria de esta joven artista con un estilo personal y cuidado que la ha convertido en una de las voces femeninas indiscutibles del circuito indie nacional.

PROGRAMACIÓN DE INVIERNO

Mientras tanto, la programación de invierno del Santander Music continúa en enero con Elliott Murphy, leyenda viva de la historia del rock, que abrirá su nueva gira europea el jueves 12 de enero en la Sala BNS.

Dos días antes se podrá disfrutar en el Cine Los Ángeles de Santander, en pleno centro de la ciudad, de The Second Act of Elliott Murphy, un largometraje documental sobre el rockero norteamericano.

Este neoyorquino residente en París, expatriado de la "gran manzana" y de las grandes discográficas multinacionales, está considerado como uno de los más apasionados, cultos e inteligentes compositores del rock.

Entre sus admiradores figuran Peter Buck de R.E.M., Lou Reed, Tom Petty, John Mellencamp, Elvis Costello o Bruce Springsteen, que colabora en uno de sus últimos álbumes y que, cada vez que toca en París, invita a Murphy a subir al escenario.

Desde 1973, Elliott Murphy ha publicado 33 álbumes; realiza más de 100 conciertos al año y es un prolífico escritor.