El musical de Michael Jackson hace bailar a Albert Rivera, a José Mota y Sergi Arola

CHANCE

Si eres muy fanático de Michael Jackson y esperas ver al pequeño de los Jackson Five, quédate en casa, pero si te encanta el cantante que más interés ha despertado en la historia del pop, y ver como como más de 30 artistas rinden tributo al Rey del Pop y como más de 1.000 personas hacen que se caiga un teatro, ese es tu musical. Y es que 'Forever. The best show about the King of Pop' ('Forever King of Pop') aterriza en la cartelera madrileña en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

La verdad es que su preestreno, sobraban casi las sillas del mítico teatro con 80 años de historia, para poder cantar y bailar... Desde Albert Rivera acompañado de su novia Beatriz Tajuelo, Javier Castillo Poti, José Mota, Pedro Trapote y su mujer Begoña García-Vaquero, Nieves Herrero, Modesto Lomba, Javier Gutérrez, Leandro Rivera, Irma Soriano y su marido Mariano Navarro a Octavi Pujades, Jimmy Barnatán, Las Virtudes, Agustín Jiménez, Iñaki Miramón, Pepe de Lucía y Arcángel pasando por Cristina Higueras, Modesto Lomba, Javi Cantero, Grecia Casta, Mar Regueras, Ainhoa Arbizu y marido, Curro Sánchez, Juan Carmona, Carlos Deltell, Mónica Hoyos, Beatriz Rico, Roser, Inma del Moral, Pablo Carbonell, Arantxa de Benito y Sergi Arola que posó con Silvia Fominaya, les pudimos ver disfrutar gracias al relaciones públicas, Richy Castellanos.

Un repaso por los temas más famosos de Jackson con una producción, cuidado y entrega sinigual a cargo de Carlos J. López y del equipo de Summum Music y de la comunicación de Ángel Galán que hicieron tener de invitado especial a Jermaine Jackson, hermano más mayor de Michael que mostró toda su emoción por el show tan completo sobre su hermano.

Forever King of Pop (titulada Forever 2018) es un show que desde 2010 ha recorrido los teatros de todo el mundo, y que la Jackson Family Foundation catalogó en su momento como 'el mejor espectáculo del mundo sobre Michael Jackson'.

Como imitar al genuino, es imposible, los creadores del show Forever han sabido otorgar las canciones según el timbre de voz que ponía el Rey del pop. Música en directo, mucha interacción, y números muy distintos donde cabe la magia, el canto a capela y hasta la gran habilidad Aser León, superior con sus beatbox y otras sorpresas que no os vamos a desvelar...

Este musical hace ver todavía más grande a Michael Jackson, primero porque une generaciones y segundo incombustible en cada una de sus actuaciones. ¿Cómo era capaz de bailar como bailaba, de llevar ese ritmo, mientras cantaba al mismo tiempo?...

Por cierto, no te olvides de repasarte la canciones en casa para disfrutarlo a lo grande, porque si no, ló echarás en falta.